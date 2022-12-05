平壤冷麵登聯合國「無形文化遺產」　傳金正恩曾親下指導棋

▲北韓在2次的文金會上，款待時任南韓總統文在寅享用「平壤冷麵」。（圖／青瓦臺）

記者羅翊宬／編譯

「平壤冷麵」是韓民族（朝鮮民族）傳統飲食中不可少的名菜。2018年4月、9月時，北韓（朝鮮）在2次的文金會上款待時任南韓總統文在寅享用平壤冷麵，平壤冷麵成為聞名全球的佳餚。如今，平壤冷麵更登上了聯合國無形文化遺產，北韓黨媒宣稱平壤冷麵是最高領導人金正恩「愛民思想」下的產物。

根據南韓《News1》、《中央日報》，聯合國教科文組織保護非物質文化遺產政府間委員會第17屆常會於當地時間11月30日在摩洛哥首都拉巴特召開、本月3日閉幕，此次一共有47個項目被列入無形文化遺產（非物質文化遺產），其中還包括了代表北韓的平壤冷麵，北韓將平壤冷麵視為向境內居民們宣傳的道具。

北韓黨務機關報《勞動新聞》直到昨（4）日才在報紙第5面刊登此項消息，「隨著我民族固有的平壤冷麵風俗被正式登記為具人類代表性的『非物質文化遺產』，日新月異、持續發展的朝鮮民族的悠久歷史傳統可為世界所知。」

▲北韓2018年甚至帶著製麵機到板門店，打造出源自玉流館的平壤冷麵。（圖／青瓦臺）

其實，平壤冷麵經常被北韓當局視為向居民宣傳金正恩「愛民思想」的政治道具。北韓宣傳媒體《我們民族之間》於11月19日的報導指出，「即便（平壤冷麵）只是其中一道民族飲食，金正恩同志卻仍珍視我們這項優秀的民族傳統，費盡心思只為持續繼承、發展這道飲食。」

該篇報導甚至提到，「從平壤冷麵的肉湯到麵條，無一不充滿金正恩同志的細心指導。（金總書記）從麵條的粗度、揉麵糰，甚至就連料理方法都一一細心指導，且還多次叮囑玉流館好好服務我國人民，讓平壤冷麵固有的美味與傳統能繼續傳承。」

北韓目前已有4項被聯合國教科文組織登記的無形文化遺產，分別是前述的平壤冷麵、阿里郎（2014年）、醃製辛奇（韓式、朝鮮式泡菜，김치）、由南北韓共同登載的韓式摔跤（2018年）。

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