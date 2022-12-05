日本官員稱想看「日韓大戰」　球迷火大怒噴：誰要？

▲南韓與日本同時晉級世足16強。（組圖／達志影像／美聯社、路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本與南韓在本屆世足賽表現亮眼，雙雙進入16強淘汰賽，若兩國各自踢贏克羅埃西亞跟巴西，就能在世足場上看到日韓大戰，就連日本內閣官房副長官也直言，自己很想在4強賽中看一場「日韓大戰」，沒想到卻引發日本球迷抨擊。

根據《產經新聞》報導，內閣官房副長官木原誠二4日接受日本富士電視台節目訪問，記者詢問，若是日本國家隊踢入8強，是否會考慮頒給他們「國民榮譽獎」；木原誠二表示，「現在討論這個還太早了，大家好好加油，會再做考慮。」但當記者進一步確認，他又鬆口表示，「會吧！」

不過，他又接著說，希望日本與韓國都能打敗對手，「想在4強比賽中看到日韓大戰。」沒想到此言一出，立刻引來日本網友批評，「誰想看？日本隊會被（韓國隊）打傷吧」、「才不想看日韓大戰」、「真是不懂足球才會說這種話」、「我們想跟巴西對戰」、「巴西加油！」

日本5日晚間11時（台灣時間）將對上前屆亞軍克羅埃西亞，南韓則會在6日凌晨3時對戰巴西，兩國必須同時贏球才有可能看到日韓大戰。不過，根據「台灣運彩」5日下午3時左右的賠率來看，克羅埃西亞的賠率降至1.85，巴西僅1.18，日韓兩隊同時獲勝的機率恐怕不大。

►上屆亞軍「對戰日本」剉咧等！ 克羅埃西亞悲觀預測0：0踢和

►韓「足球界朴敘俊」又惹事！ 曹圭成：日本隊晉級16強很討厭

►16強迎戰克羅埃西亞 史上最強日本隊：證明「藍武士」不只是暱稱