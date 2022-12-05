黃喜燦脫衣掀熱議：胸罩嗎？真相是「GPS背心」　解密背後高科技

▲ 黃喜燦脫衣慶祝進球，南韓最終以2:1獲勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓在卡達世界盃H組最後一輪對上強國葡萄牙，靠著孫興慜一記神助攻，由黃喜燦踢進關鍵超前分。黃喜燦破門後激動脫衣，卻令不少觀眾錯愕，因為他身上穿著一件黑色小背心，引發網友熱議「是胸罩嗎？」但其實這是一種利用GPS技術的高科技背心，可用來蒐集選手的各種數據，成為擬定戰術的關鍵。

黃喜燦2日在球場上興奮脫衣慶祝，吃黃牌也澆不熄進球狂喜，身上的黑色小背心卻意外成為焦點，引起許多南韓網友發文，「進球心情是很好，但我瞬間以為黃喜燦選手穿胸罩」、「幸運內衣」、「看背面以為是運動內衣，正面害我嚇到」。若在推特搜尋「黃喜燦」的韓文，最先出現的關鍵字就是「胸罩」（Bra）。

這件謎樣的背心也在PTT掀起關注，鄉民紛紛推文討論，「以後健身房會不會一堆人穿類似的 XD」、「需要CPR的時候可以清楚知道按壓位置」、「穿著踢會舒服嗎」、「期待以後足球員都穿這種背心！都給我脫」、「無杯的」。

賽後韓媒解密，原來這件背心是配備「電子表現與追蹤系統」（Electronic Performance and Tracking Systems，簡稱EPTS）的科技裝備，以GPS技術為基礎，搭載蒐集數據的IT設備，包括加速度感測器、心跳感測器等，可用來蒐集從活動量、最大速度等基本體能到傳球成功率、射門等各種表現數據，回傳教練團只需30秒，加以分析便可掌握選手優缺點，成為決定球員站位和擬定戰術的重要指標。

除此之外，這件背心還可將每名選手體力消耗狀況數據化，讓教練團可即時確認場上球員血條還剩多少，避免他們因體力耗盡而受傷。

其實不只黃喜燦，南韓國家隊所有選手上場時都穿著同樣的高科技小背心。歐冠球隊約在2010年陸續開始穿戴EPTS裝備，隨著德國2014年在巴西世足奪冠，這種裝備也逐漸聲名遠播，南韓國內足球聯賽則是從2018年起開放穿戴。

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