台北看守所獄友控「被粗暴玩弄到流血」崩潰　1關鍵不起訴邱和順

▲台北看守所。（圖／記者陳雕文攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

在監32年、押在台北看守所至今11年仍未執行的死囚邱和順，被控粗暴性侵一名獄友長達4個月。對此，新北地檢署調查後，認為罪證不足不起訴，該名獄友像高檢署聲請再議。高檢署審查，認為再議無理由駁回，此性侵案獲不起訴。

一名獄友指控，他因涉嫌強盜重罪被羈押在台北看守所，沒想到獄友、死囚邱和順2021年10月不斷性侵、性騷擾，並強迫他幫忙口交，還粗暴地把他弄到流血。他因害怕而不敢多言，直到今年3月16日申請換房獲准，才跟管理員訴苦，並寄信向外界媒體投訴。

北所表示，舍房內的監視器畫面只會保存一個月，由於事先未接獲被害人告知，事後查看都已被覆蓋，僅能還原1月22日一天的畫面。另外，邱和順否認有性侵一事，辯稱是幫獄友擠膿、擦藥包紮。

新北地檢署10月偵結表示，唯一的片段影像中確實為擦藥動作，無明顯搓揉或抓握動作，可見邱的話並非全屬無稽之談。此外，該名獄友診斷時，生殖器、肛門無受傷或異狀，因此認定罪證不足不起訴。

據《中時新聞網》報導，告訴人不服不起訴處分，像台灣高檢署聲請再議。對此，高檢署認為告訴人無理由再議，因此駁回，全案不起訴處分確定。

據了解，62歲的邱和順被控1988年犯下陸正撕票案及柯洪玉蘭命案，2011年5月被高院更時一審依殺人等罪判處死刑、褫奪公權終身，最高法院同年7月駁回上訴定讞，關押至今11年仍未執行，而邱和順到案被關押至今將近34年，也是台灣司法史上關押最久的刑案被告。

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