外送員大白天人車滑倒！慘摔影片曝...警調監視器3hrs逮漏油貨車

記者鄧木卿／台中報導

今年8月下午5點，天晴無雨，台中1名32歲的林姓外送員騎經東區力行路與進德北路口，不料左轉時因路面油漬，機車打滑摔車，右手骨折，林男心想人海茫茫，到哪裡找漏油的車子求償，抱著渺茫的心態報警，豈料，承辦員警卻視為大事，花了3小時調閱路口監視器，終於查出漏油的貨車，林男和貨車司機在上月底達成和解，林男特別帶著卡片，到派出所感謝員警辛勞，「沒因事小而不為」。

▲▼外送員大白天人車滑倒，右手骨折，一度求償無門，還好警方積極調監視器查出漏油貨車。（圖／民眾提供，下同）

林男當天騎車要左轉力行路時突然打滑摔車，車輛有些損傷，自己右手也骨折，看著地上一大片油漬，心想這就是害自己摔車的原因，但舉目四望，如何找出漏油的車主呢？林男抱著求償機會渺茫的心態報警，姑且一試。

台中市警三分局交通分隊警員陳慶同獲報前往，發現路面一大灘油漬與機車行駛路徑重疊，研判應是這攤油漬引起，陳員擔心油漬跡證會隨時間消失，影響真相還原，旋即前往事故位置附近查訪，並調閱路口監視器詳加比對，果然在晚間8點即查出漏油貨車的22歲陳姓司機，該油漬是從貨車的後車斗滲漏，而且車子才漏油3分鐘，機車就摔倒了，陳男在晚間11點到案說明。

陳男表示，當時不知情車後漏油，得知有騎士因而摔車也感到十分抱歉，2人在11月底達成和解，事情圓滿落幕。

林男趁著陳姓員警上班時，帶著親手寫的卡片到交通分隊致謝，他感謝員警不因案件太小而不予理會，大讚真是人民保母。