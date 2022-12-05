　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

外送員大白天人車滑倒！慘摔影片曝...警調監視器3hrs逮漏油貨車

記者鄧木卿／台中報導

今年8月下午5點，天晴無雨，台中1名32歲的林姓外送員騎經東區力行路與進德北路口，不料左轉時因路面油漬，機車打滑摔車，右手骨折，林男心想人海茫茫，到哪裡找漏油的車子求償，抱著渺茫的心態報警，豈料，承辦員警卻視為大事，花了3小時調閱路口監視器，終於查出漏油的貨車，林男和貨車司機在上月底達成和解，林男特別帶著卡片，到派出所感謝員警辛勞，「沒因事小而不為」。

▲▼外送員大白天人車滑倒，右手骨折，一度求償無門，還好警方積極調監視器查出漏油貨車。（圖／民眾提供，下同）

▲▼外送員大白天人車滑倒，右手骨折，一度求償無門，還好警方積極調監視器查出漏油貨車。（圖／民眾提供，下同）

▲▼外送員大白天人車滑倒，右手骨折，一度求償無門，還好警方積極調監視器查出漏油貨車。（圖／民眾提供，下同）

林男當天騎車要左轉力行路時突然打滑摔車，車輛有些損傷，自己右手也骨折，看著地上一大片油漬，心想這就是害自己摔車的原因，但舉目四望，如何找出漏油的車主呢？林男抱著求償機會渺茫的心態報警，姑且一試。

▲▼外送員大白天人車滑倒，右手骨折，一度求償無門，還好警方積極調監視器查出漏油貨車。（圖／民眾提供，下同）

台中市警三分局交通分隊警員陳慶同獲報前往，發現路面一大灘油漬與機車行駛路徑重疊，研判應是這攤油漬引起，陳員擔心油漬跡證會隨時間消失，影響真相還原，旋即前往事故位置附近查訪，並調閱路口監視器詳加比對，果然在晚間8點即查出漏油貨車的22歲陳姓司機，該油漬是從貨車的後車斗滲漏，而且車子才漏油3分鐘，機車就摔倒了，陳男在晚間11點到案說明。

陳男表示，當時不知情車後漏油，得知有騎士因而摔車也感到十分抱歉，2人在11月底達成和解，事情圓滿落幕。

林男趁著陳姓員警上班時，帶著親手寫的卡片到交通分隊致謝，他感謝員警不因案件太小而不予理會，大讚真是人民保母。

►特價了！「大金光觸媒空氣清淨機」適用9.5坪空間、讓生活更完美

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
快訊／台北W飯店「電梯突下墜」！　飯店賠償曝光
日本超商不准外國人用「這個」買肉包　上萬網友罵爆：歧視
快訊／過年前發「十倍劵」？　政院回應了
「柯文哲將是我市政顧問」　蔣萬安邀柯一同與市民跨年
徐巧芯衝梵蒂岡「問天主這事！」　萬人笑讚：砲火太猛
快訊／雨彈來了！　3縣市「豪大雨特報」低溫探17度
台中麵攤徵人「月薪6萬」還可抽成26%！　前員工曝高薪真相
快訊／「牛頭妞兒」罹癌7歲離世　腫瘤比頭還大
快訊／十倍券？　周玉蔻爆料：政府要發10000元紅包
快訊／吳怡農10月登記結婚　老婆身份曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

應徵高薪民宿囚禁7天　詐領900萬淪車手...求職男咬出幕後集團

酒店衝突「壯男嗆聲遭1刀斃命」　兇嫌友人旁觀1個動作也慘了

腳踏車放停車場遭竊！貼公告尋嘸車主　小偷獲判無罪

高雄2家庭主婦接「檢察官」電話　200萬沒了！車手集團10人被逮

疑遭保母虐待搶救24天不治　台中「小桃子」相驗完畢本周解剖

外送員大白天人車滑倒！慘摔影片曝...警調監視器3hrs逮漏油貨車

男獨攀谷關七雄滑落邊坡卡樹邊5小時　消防隊暗夜上山救援

又見假投資詐騙！高雄退休女警痛失1200萬　養老金泡湯了

高中妹放學回家突遭噴「滿臉檳榔汁+口水」　噁男下場曝

女山友攀畢祿山摔20米邊坡脊椎受傷　15救難人員徒步搬下山

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

路口沒打燈＋跨雙白線鬼切　三寶駕駛害後車彈飛躺路中

哥打電話惡整天兵妹！　騙手機忘了帶她竟回頭找

盧廣仲攻蛋早上開唱就脫！　裸上身秀結實肌肉彈吉他

影城慶開幕爆米花裝到滿　3男推1600L桶：為做公益

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

應徵高薪民宿囚禁7天　詐領900萬淪車手...求職男咬出幕後集團

酒店衝突「壯男嗆聲遭1刀斃命」　兇嫌友人旁觀1個動作也慘了

腳踏車放停車場遭竊！貼公告尋嘸車主　小偷獲判無罪

高雄2家庭主婦接「檢察官」電話　200萬沒了！車手集團10人被逮

疑遭保母虐待搶救24天不治　台中「小桃子」相驗完畢本周解剖

外送員大白天人車滑倒！慘摔影片曝...警調監視器3hrs逮漏油貨車

男獨攀谷關七雄滑落邊坡卡樹邊5小時　消防隊暗夜上山救援

又見假投資詐騙！高雄退休女警痛失1200萬　養老金泡湯了

高中妹放學回家突遭噴「滿臉檳榔汁+口水」　噁男下場曝

女山友攀畢祿山摔20米邊坡脊椎受傷　15救難人員徒步搬下山

應徵高薪民宿囚禁7天　詐領900萬淪車手...求職男咬出幕後集團

白癡公主咖啡廳遭怨「提早打烊又冷淡」！　親還原時間軸曝營運實況

傳陳建仁接行政院長？　陳明文：尊重總統「感受到了社會氛圍」

遺體突復活！睜眼直盯殯儀館員工　他嚇得魂飛魄散急報警

快訊／台北W飯店「電梯突下墜」！飯店聲明：負擔昨晚所有房客房費

酒店衝突「壯男嗆聲遭1刀斃命」　兇嫌友人旁觀1個動作也慘了

咬下炸出滿滿果餡！　冬季最新「藍莓巧克力生吐司」開吃了

疫情阻姻緣！花蓮公教人員未婚聯誼重開辦　30對男女盼遇真愛

正對「高雄最凶樓」第一排房價硬挺　他轉手賺逾200萬

腳踏車放停車場遭竊！貼公告尋嘸車主　小偷獲判無罪

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

社會熱門新聞

即／W飯店突跳電！電梯下墜多人受困

即／新莊遶境推擠嗆警　警連開12槍

少女5段私密片！男學生怒傳LINE群　好友全看光

少女私密片慘外流！驚爆多人受害　警竟吃案

新莊宮廟「8+9上街吵鬧還推警」　2屁孩遭開12槍帶回

「爸爸！我跟男友發生關係」　少女影片遭外流

私密片外流！2句話逼哭少女　桃園警遭控吃案回應

嘉明湖山難奇談！　清大生「握拳端坐」冰冷湖底

空軍下士「幫班長吃一下」　阿兵哥：大概5秒

台2己聯結貨櫃車翻覆　駕駛不治

酸民嗆「只有他家死人嗎？」　恩恩爸火大開告

多人目擊厲鬼現身　女會計15年前慘死甘蔗園

快訊／雲林縣警局刑警大隊副大隊長林振順過世　震驚警界

不爽遭開單！他偷丟香菸燒毀女警衣髮

更多熱門

相關新聞

新北女上班搭貨梯　疑操作不慎「1F急墜到B1」

新北女上班搭貨梯　疑操作不慎「1F急墜到B1」

新北市五股區一名48歲周姓女子，今天下午近3時許在五權路欲搭乘貨梯上樓，疑因操作不慎，當即從1樓跌至B1（高度約3公尺）電梯井底，周女痛得不斷哀號。警消獲報迅速趕抵，經檢視周女右腳骨折、意識清楚，經救護人員協助包紮處理後送往林口長庚醫院救治，所幸沒有生命危險，詳細事發原因尚待調查釐清。

她吃辣被嗆劇烈一咳竟肋骨斷4根　醫列危險族群當心了

她吃辣被嗆劇烈一咳竟肋骨斷4根　醫列危險族群當心了

男孩地鐵踩到硫酸滑倒！臀部灼燒

男孩地鐵踩到硫酸滑倒！臀部灼燒

即／台中公車轉彎撞路人　左腳踝骨折滿地血

即／台中公車轉彎撞路人　左腳踝骨折滿地血

女逛超市踩到櫻桃滑倒　摔成傷殘十級

女逛超市踩到櫻桃滑倒　摔成傷殘十級

關鍵字：

漏油滑倒骨折

讀者迴響

熱門新聞

蘋果門市被劫107萬影片曝　員工阻顧客：讓他們搶

全班27名同學「有26人討厭他」

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

新竹輕障男當選里長！王浩宇曝原因

內閣改組第一槍　傳徐國勇今遞辭呈

穿瑜珈褲健身遭男同事猛盯！一票人卻喊：正常

吳怡農爆10月已登記結婚　大方認「老婆是圈外人」

電力公司員工抄電表遭3惡犬活活咬死

不想愛愛？「無性生活」6下場曝光　醫：生病機率變高

即／W飯店突跳電！電梯下墜多人受困

政府要發「十倍券」？　周玉蔻爆：農曆年前全民收1萬元紅包

抓猴神器「冰棒」營運至2月3日！

9款LINE貼圖限時1折！6元就能入手

女大生「宿舍做美甲生意」！月收驚呆一票人

植髮植到死！30歲男器官衰竭痛苦亡

更多

最夯影音

更多
黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」
羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面