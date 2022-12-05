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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

英系誰戰2024總統大選？　他分析：蘇貞昌恐怕是不得不的選擇

▲▼2022九合一大選，蘇貞昌投票。（圖／攝影中心攝）

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／攝影中心攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨九合一大敗，總統蔡英文宣布辭去黨主席一職，被視為政治跛腳，2024總統大選如何布局，成為外界關注焦點。新聞工作者逆風的烏鴉分析，英系要苟延殘喘，行政院長蘇貞昌恐怕是不得不的選擇。

逆風的烏鴉指出，新系和蘇系過去是兩個不同的派系，新系人很多，但缺乏明確的、在檯面上的政治領導人；蘇系恰好相反，除了蘇貞昌，檯面上沒什麼強將，加上蘇在黨內是孤鳥型的人，人緣並不好，兩者合作形成「新蘇連」，某種程度上有互補關係。

不過，逆風的烏鴉說，隨著政治情勢的轉變，「新蘇連」應該慢慢會變成歷史，因為蘇貞昌找到了和他更互補的人，就是蔡英文。蘇貞昌個人政治風格明確，而且自視甚高，對自己能力有絕對的自信，民進黨裡大概沒幾個他看得起的人，而且他對權力有近乎偏執的熱愛。至於蔡英文，能力一般，但優點是彈性大，所以誰能夠確保他能用運作她的權力，都能獲得她的重用，所以當這兩人是敵人時，幾乎完全沒有共存空間；可一旦結成同盟，就成了最佳戰友。

逆風的烏鴉表示，蔡英文提供蘇貞昌近乎完整的行政權，而蘇貞昌則在不挑戰蔡英文「表面上」權威的情況下，幫蔡英文擋下所有的子彈--包括黨內的子彈。

逆風的烏鴉指出，所謂的英系、蘇系其實都是基於「人」而成立的派系，沒有像新潮流、正國會或者海派有各自的固定、龐大的成員，任何政治人物要帶槍投靠，甚至要分合，都不是不可能。在此情況下，在所謂的後蔡英文時代，英系和蘇系的合作，可能會有超出想像的發展，而這就是2024總統大選。

逆風的烏鴉說，如今的新系，已經不像是過去「不走上檯面」的新系，它們有個自己的人選，就是副總統賴清德。但賴清德對於英系顯然是不滿的，所以如果賴清德上位，就意味英系這些寄生蟲未來將無以為繼，所以必須再找一個宿主。這個宿主能是誰？只能是蘇貞昌了。

逆風的烏鴉表示，雖然蘇貞昌說過很多次他不會選2024，但這個很多次的參考價值不高。在英系「雙保險」的前副總統陳建仁、前桃園市長鄭文燦都距離2024越來越遙遠的此時，如果英系要苟延殘喘，蘇貞昌恐怕是它們不得不的選擇，而今也已不是「蔡蘇體制」，反而已經更像「蘇蔡體制」。

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