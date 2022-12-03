全家湊220萬求娶新娘！不到33天就分居　他氣得拉橫幅討回聘金

▲影片片段。（圖／極目新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

一段「拉橫幅大陣仗討還彩禮」的影片近日在大陸引發熱議，原來是河南一名25歲的男子為娶妻，前後花費了51萬元（人民幣，下同，約新台幣220萬元），然而兩人才結婚33天就分居。男子表示，由於該筆錢是父母多年積蓄，無奈才選擇公開討回聘金。

▲男子還在車上裝了喇叭。（圖／極目新聞）

據《極目新聞》報導，相關畫面可見，當事人李守寧（以下均為化名）開車到妻子娘家的社區，開喇叭要求退還聘金；巨大的橫幅上寫著「XXX不跟我過了，退還我彩禮！！」，下方還擺著兩人的結婚照。

據李守寧透露，他原本是農村人，2021年經媒人介紹與女子錢雨露相識，3天後兩人就在媒人的說和下訂婚了。之後，他告別未婚妻，和父母到浙江溫州去打工，父親去工地當工人，母親去當服務員，自己則當了外送員。

在外出打拚期間，李守寧為未婚妻和準岳母家花了不少錢。今年1月28日，李守寧辦了婚宴迎娶未婚妻，2月14日兩人領取了結婚證。

然而好景不常，結婚後才33天，小倆口就因矛盾分居，決定好聚好散。李守寧表示，「我說我們只過了33天，彩禮你退一部分給我們吧，這時候她立馬翻臉了，讓我愛去哪裡告去哪裡告，拒不協商。」他為了追回聘金，向法院起訴離婚。

對此，妻子錢雨露表示，自己曾給李守寧懷過孩子；3月曾被丈夫反鎖門外，導致當天沒有回去，自己被凍感冒發燒而養病2天，隨後又返回婆家，「夫妻恩愛，互相關心，感情穩定，堅決不同意離婚。」

由於妻子拒絕離婚且失聯，岳母一家人也拒絕調解，李守寧決定大陣仗討回聘金，「只在一起生活了33天，我們也不要求她們全部退回，只退回一部分就行。」目前，他們仍在等待法院判決。