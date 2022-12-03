女童放學斑馬線「遭遊覽車撞倒」　轎車再輾過...肝臟破裂慘死

記者楊熾興／桃園報導

桃園市10歲陳姓女童2日晚放學後走在斑馬線穿越道路至對向時，先遭54歲吳姓男子駕駛遊覽車右轉撞倒後，再遭由63歲曾男所駕自小客車輾壓陳女，當場造成陳童肝臟撕裂傷、四肢多處擦挫傷路上血跡斑斑，經送醫搶救仍不治。雖然吳男在擦撞後有停在路旁查看，但未待警方到場就駕車駛離現場，涉嫌肇事逃逸，警方事後通知吳男到案說明，訊後將吳、曾2人移送偵辦；家屬則PO文跪求行車記錄器畫面還原當時現場狀況，還他們一個真相。

▲遊覽車右轉時未意走在斑馬線上的女童。（圖／記者楊熾興翻攝）



▲直接將女童撞倒在地。（圖／記者楊熾興翻攝）

警方調查，該起車禍發生於2日17時43分許，吳男駕駛營業遊覽大客車，沿桃園市中壢區吉林北路右轉文中路往交流道方向行駛，至吉林北與合定路口時，疑未注意由吉林北路行走行人穿越道欲穿越道路至對向道的內定國小陳姓女童發生碰撞，將陳童撞倒地後，陳童又遭另一輛由曾男所駕自小客車輾壓，吳男擦撞後雖有停在路旁查看，但未待警方到場則駕車駛離現場，涉嫌肇事逃逸，警方事後通知吳男到案說明。

陳姓女童肝臟撕裂傷、四肢多處擦挫傷，送部立桃園醫院搶救，到院前已無生命跡象。於當晚18時54分在桃園醫院宣告急救無效死亡。

▲▼後方自小客車接著再輾壓過女童，造成女童肝臟撕裂傷、四肢多處擦挫傷，路面血跡斑斑，雖經緊急送醫仍宣告不治。（圖／記者楊熾興翻攝）

警方獲報前往處理並對自小客車駕駛曾男呼氣酒精檢測值0.00mg/l，另一部大客車吳姓駕駛人，經檢測酒測值亦為0，筆訊後移送桃園地檢署偵辦，詳細肇事原因，警方將調閱相關資料後，再釐清相關肇事責任。

陳童母親在痛失愛女後PO文社群，因遊覽車已移動且車上很高的監視器死角拍不到當時二次輾壓在女兒身上的轎車狀況，只能看到遊覽車第一次撞擊時畫面，所以跪求行車記錄器畫面，她需要一個真相。