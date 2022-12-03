　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女童放學斑馬線「遭遊覽車撞倒」　轎車再輾過...肝臟破裂慘死

記者楊熾興／桃園報導

桃園市10歲陳姓女童2日晚放學後走在斑馬線穿越道路至對向時，先遭54歲吳姓男子駕駛遊覽車右轉撞倒後，再遭由63歲曾男所駕自小客車輾壓陳女，當場造成陳童肝臟撕裂傷、四肢多處擦挫傷路上血跡斑斑，經送醫搶救仍不治。雖然吳男在擦撞後有停在路旁查看，但未待警方到場就駕車駛離現場，涉嫌肇事逃逸，警方事後通知吳男到案說明，訊後將吳、曾2人移送偵辦；家屬則PO文跪求行車記錄器畫面還原當時現場狀況，還他們一個真相。

▲遊覽車右轉時未意走在斑馬線上的女童。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲遊覽車右轉時未意走在斑馬線上的女童。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲直接將女童撞倒在地。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲直接將女童撞倒在地。（圖／記者楊熾興翻攝）

警方調查，該起車禍發生於2日17時43分許，吳男駕駛營業遊覽大客車，沿桃園市中壢區吉林北路右轉文中路往交流道方向行駛，至吉林北與合定路口時，疑未注意由吉林北路行走行人穿越道欲穿越道路至對向道的內定國小陳姓女童發生碰撞，將陳童撞倒地後，陳童又遭另一輛由曾男所駕自小客車輾壓，吳男擦撞後雖有停在路旁查看，但未待警方到場則駕車駛離現場，涉嫌肇事逃逸，警方事後通知吳男到案說明。

陳姓女童肝臟撕裂傷、四肢多處擦挫傷，送部立桃園醫院搶救，到院前已無生命跡象。於當晚18時54分在桃園醫院宣告急救無效死亡。

▲▼後方自小客車接著再輾壓過女童，造成女童肝臟撕裂傷、四肢多處擦挫傷，路面血跡斑斑，雖經緊急送醫仍宣告不治。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼後方自小客車接著再輾壓過女童，造成女童肝臟撕裂傷、四肢多處擦挫傷，路面血跡斑斑，雖經緊急送醫仍宣告不治。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲▼後方自小客車接著再輾壓過女童，造成女童肝臟撕裂傷、四肢多處擦挫傷，路面血跡斑斑，雖經緊急送醫仍宣告不治。（圖／記者楊熾興翻攝）

警方獲報前往處理並對自小客車駕駛曾男呼氣酒精檢測值0.00mg/l，另一部大客車吳姓駕駛人，經檢測酒測值亦為0，筆訊後移送桃園地檢署偵辦，詳細肇事原因，警方將調閱相關資料後，再釐清相關肇事責任。

陳童母親在痛失愛女後PO文社群，因遊覽車已移動且車上很高的監視器死角拍不到當時二次輾壓在女兒身上的轎車狀況，只能看到遊覽車第一次撞擊時畫面，所以跪求行車記錄器畫面，她需要一個真相。

►鮮嫩多汁「美國安格斯霜降嫩肩板腱牛排」10片竟才1269元！

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
信義區死亡車禍「畫面曝」！　他開車撞斃19歲騎士
快訊／民宅大火尋獲失聯少女！　3姊弟都無生命跡象
快訊／今增33死！　本土新增13098例
快訊／民宅火警！女子、10歲童無心跳　還有1人失聯
主持《型男》9年突閃辭！　夏于喬吐內幕
人妻信箱壞掉沒修！　打開一看「塞滿原味內衣褲」嚇傻
「高嘉瑜推實坪制」網卻搖頭！　戳破致命傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

死亡車禍畫面曝！他開車參加公司聚會　左轉不慎撞斃騎士

酒駕被吊銷駕照　台中男換騎無牌電動車「沒掛大牌」又酒駕

快訊／找到了！苗栗民宅火警尋獲失聯少女　3姊弟全無心跳搶救中

男手機鏡頭起霧！PO照稱「捷運失火嘛」　開玩笑遭送辦下場曝

側浪拍打惹禍！台東成功漁港船筏翻了　海巡出動救生小艇馳援

台東台9線駕駛酒駕自撞護欄　囂張男拒絕酒測...還與警拉扯

快帶我回家！超萌雪貂離家出走沒主人　苗栗動保所5日開放認領養

快訊／苗栗銅鑼民宅火警！女子、10歲男童無心跳　還有1人搜尋中

當選也要查！桃園2里長當選人買票　遭檢調偵訊獲交保

喝酒追世足賽！無照男酒駕闖紅燈　遭警攔「你喝多少？」下場慘了

藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

騎士「義肢脫落」掉路中　暖司機下車撿起幫裝回！

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

宜蘭湯圓店竟有蜜蜂群聚 爭相採蜜奇景引人注目！

他見前車底盤「掉出貓咪」　不顧赤腳！急衝下車救援

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

魔獸學中文「帳單念帳呆」　店員聽懂他開心到搖擺！

許維恩回應假包風波「不好的示範」　曝跟前任還有聯絡：王家梁都知道！

死亡車禍畫面曝！他開車參加公司聚會　左轉不慎撞斃騎士

酒駕被吊銷駕照　台中男換騎無牌電動車「沒掛大牌」又酒駕

快訊／找到了！苗栗民宅火警尋獲失聯少女　3姊弟全無心跳搶救中

男手機鏡頭起霧！PO照稱「捷運失火嘛」　開玩笑遭送辦下場曝

側浪拍打惹禍！台東成功漁港船筏翻了　海巡出動救生小艇馳援

台東台9線駕駛酒駕自撞護欄　囂張男拒絕酒測...還與警拉扯

快帶我回家！超萌雪貂離家出走沒主人　苗栗動保所5日開放認領養

快訊／苗栗銅鑼民宅火警！女子、10歲男童無心跳　還有1人搜尋中

當選也要查！桃園2里長當選人買票　遭檢調偵訊獲交保

喝酒追世足賽！無照男酒駕闖紅燈　遭警攔「你喝多少？」下場慘了

世足賽踢到16強！上班族投2萬爽抱16萬　大掃槓龜陰影

外傳台積電4奈米前進美國？　經長王美花說分明

台鋼看過來！兄弟有投手、長打好手可挑　助總坦言難取捨

台護理女神挺世足「掀衣露雙球」遭檢舉！重PO大尺度震撼照　怒反擊

死亡車禍畫面曝！他開車參加公司聚會　左轉不慎撞斃騎士

酒駕被吊銷駕照　台中男換騎無牌電動車「沒掛大牌」又酒駕

快訊／找到了！苗栗民宅火警尋獲失聯少女　3姊弟全無心跳搶救中

男手機鏡頭起霧！PO照稱「捷運失火嘛」　開玩笑遭送辦下場曝

《女大》班底辦尾牙「全場只來3人」！主揪氣到走心：一個個都喇叭嘴

快訊／今增33死！本土新增13098例「比上周降0.9%」

被哥哥揍完轉身打姐姐落空　小喵喵學習力強被讚有出息

社會熱門新聞

女童斑馬線遭遊覽車撞倒　轎車再輾過慘死

嘉明湖山難奇談！　清大生「握拳端坐」冰冷湖底

狼醫性侵懷孕大姪女　騎乘小姪女被撞見

3歲童遭虐待「皮膚無一處完整」　這3天是危險期

桃園2歲男童墜8F亡！媽出門20分鐘釀悲劇

搶劫犯獄中來信道謝　警讀完拳頭硬了！

車插號誌桿飆台74　撞擊瞬間曝光

即/北市汽機車對撞 騎士倒地送醫不治

檢方將提當選無效　彰化45名當選人恐栽跟斗　

快訊／屏東男被小貨車撞飛　當場死亡

他拒檢沿路闖「警員3槍逼停」　他衝撞臨檢站原因曝

男偷拍女同事洗澡　傳訊求啪：就一次就好

屏東1投票所被爆少發村長選票　屏東縣選委會回應了

她用Uber Eats訂600元晚餐　「熊貓外送員」吃光

更多熱門

相關新聞

怪男萬里漁港攔巡邏車　揮拳把警察打到腦震盪

怪男萬里漁港攔巡邏車　揮拳把警察打到腦震盪

金山分局萬里分駐所的謝姓警員昨(2)日晚間巡邏時，巡經萬里漁港被一名藍姓男子攔下，要求謝警載他回基隆家中，謝警表示自己在值勤，後來在幫藍男叫計程車時，謝警的頭部突遭藍男揮拳攻擊，當場將對方以現行犯逮捕，訊問後依妨害公務、傷害罪嫌移送法辦，謝警就醫後，被診斷有腦震盪。

朱立倫勸進王鴻薇：全北市選民會認同

朱立倫勸進王鴻薇：全北市選民會認同

論文遭質疑槍手代寫　鄭文燦：是我寫的

論文遭質疑槍手代寫　鄭文燦：是我寫的

鄭文燦論文抄襲！朱立倫嘆：覺得滿丟臉

鄭文燦論文抄襲！朱立倫嘆：覺得滿丟臉

上千信徒漏夜排隊　搶拿白沙屯媽祖月曆

上千信徒漏夜排隊　搶拿白沙屯媽祖月曆

關鍵字：

放學斑馬線遊覽車轎車輾過肝臟破裂影音

讀者迴響

熱門新聞

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

孟耿如心累「黃子佼心疼發聲了」！默默護妻真實面曝光

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」！

女童斑馬線遭遊覽車撞倒　轎車再輾過慘死

拜完月老！她被心儀男嗆噁心　過來人喊準

小情緒？吳怡農不甩記者「這一題」連3問　扭頭請其他媒體提問

C羅曝退場時遭南韓球員「羞辱」

監獄主管「搞大受刑人肚子」結局傻眼

命中帶財、最旺夫的3大星座女

麥當勞又換飲料杯了！店員證實：不能帶走

壽星住飯店3天2夜每人736元送早餐

「韓劇最佳綠葉」廉東鉉病逝享年54歲　劇迷驚：他去年還有演戲

嘉明湖山難奇談！　清大生「握拳端坐」冰冷湖底

高嘉瑜「抓戰犯」！史書華：我們被打成側翼

日本人赴台餐廳喝水秒吐：這很噁

更多

最夯影音

更多
藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙

藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙
自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

騎士「義肢脫落」掉路中　暖司機下車撿起幫裝回！

騎士「義肢脫落」掉路中　暖司機下車撿起幫裝回！

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面