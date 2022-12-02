明天回暖！周日起再冷3天　還有更強冷空氣襲台「最冷時間曝」

▲未來7天將有2波東北季風、冷空氣來襲。（圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(12/3)周六冷空氣減弱，各地氣溫回升，除桃園以北、東部有零星雨勢，各地大多可見陽光，不過周日再迎一波東北季風，北台灣再度明顯降溫，低溫下探17度；下周三短暫回暖後，下周四將有更強冷空氣來襲，預測下周末是最冷的時候。

中央氣象局預報員黃恩鴻表示，明天(12/3)冷空氣減弱，各地氣溫回升，北台灣較明顯，高溫將回到26到27度，其他地方則是晴到多雲、溫暖偏熱，高溫上看30度；明天桃園以北、東半部有局部短暫降雨，雨勢零星，大部分時間多雲、可見到陽光。

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▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

不過周日(12/4)起又要變天，黃恩鴻表示，周日東北季風增強，這波將影響周日、下周一、下周二(12/4~12/6)共3天，北部、東半部轉陰且有短暫雨，北台灣降溫明顯，高溫下滑至20度，低溫17度，不過這波冷空氣相較這二天稍微弱一些；中南部天氣變化則不大，維持多雲到晴，早晚涼、白天溫度舒適溫暖。

下周三(12/7)冷空氣減弱，溫度將可回升，不過天氣才剛回暖一天，又將迎來更強冷空氣。黃恩鴻說，下周四(12/8)再有一波東北季風增強，北台灣轉涼，冷空氣強度會更強一些，比這波再更冷，預測下周六、下周日(12/10~12/11)可能是最冷的時候，不過時間尚遠，不確性仍高，還待後續觀察，因持續進入冬天，天氣會越來越冷。

▲周末降雨趨勢。（圖／氣象局）

黃恩鴻提醒，北台灣周日開始下雨，下周三(12/7)溫度雖然會回升，但迎風面仍有雨，下周四(12/8)開始又有新一波東北季風，北部、東半部局部短暫雨，雨勢不大，整天陰有短暫雨，不過迎風面基隆北海岸、大台北山區、東北部會有較持續的雨勢。

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