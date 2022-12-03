簽約309億元台幣！　第18屆桂台經貿文化合作論聚焦RCEP

▲第十八屆桂台經貿文化合作論壇在廣西南寧舉行 。（圖／主辦單位提供）

記者任以芳／北京報導

聚焦「共享RCEP新機遇 同促桂台合作新發展」為主題的RCEP和桂台產業交流對接會暨第十八屆桂台經貿文化合作論壇1日在廣西南寧開幕，論壇共簽約投資項目10個，其中廣西東盟海陸鐵互市落地加工產業園項目簽約金額50億元，是本屆論壇最高金額簽約項目。總體簽約金額高達68.7億元（單位：人民幣，同下），換算台幣309億。

以「共享RCEP新機遇 同促桂台合作新發展」為主題的RCEP和桂台產業交流對接會暨第十八屆桂台經貿文化合作論壇在廣西南寧1日開幕。本屆論壇由國務院台灣事務辦公室和廣西壯族自治區人民政府共同主辦，兩岸專家學者和企業界代表、廣西有關部門和各市代表共約150人參加活動。

出席嘉賓有廣西壯族自治區黨委副書記、廣西壯族自治區主席藍天立，國台辦副主任龍明彪出席論壇開幕大會並致辭，李政宏現場致辭，中國國民黨副主席夏立言、台灣商業總會理事長許舒博市致辭。

藍天立在致辭中表示，10年來，桂台貿易額從3.52億美元增加至31.5億美元；台胞來桂超過860萬人次，廣西赴台近60萬人次。廣西願以本屆論壇為契機，與廣大台胞台企共享發展新機遇。

▲大陸國台辦副主任龍明彪 。（圖／主辦單位提供）

龍明彪在致辭中表示，向台胞台商台企提出四點建議。一是把握龐大商機，加快融入新發展格局。希望台商台企立足大陸，放眼RCEP覆蓋區域，在參與「大循環」、「雙循環」中厚植新利基。二是主動轉型升級，積極參與高質量發展。希望廣大台商台企積極轉型升級，聚焦新產品、新技術、新業態，培育新增長點，創造競爭新優勢。

他進一步說，三是拓展發展空間，希望廣大台商台企把握新時代西部大開發機遇，加快向西部投資佈局、轉移集聚。四是深化交流交融，攜手奮進復興新徵程。

▲中國國民黨副主席夏立言 。（圖／主辦單位提供）

夏立言在致辭中代表國民黨主席朱立倫與會嘉賓致以問候，他表示，隨著RCEP簽署生效，在大陸擴大與東盟合作、共建「一帶一路」的過程中，必將發揮更大作用。台商可善加運用，獲得更多商機。

他強調，兩岸應多舉辦類似交流對話活動，化解歧見，增進理解，致力於解決現實問題，促進兩岸關係和平發展。「九二共識」得之不易，需要兩岸共同珍惜和維護。國民黨定會繼續推動兩岸交流，用實際行動積極捍衛兩岸和平發展的成果。

李政宏表示，RCEP生效近一年來，台商看到了中國大陸與東盟經貿往來帶來的重大利好，看到了廣西面向東盟所帶來的歷史性機遇，很多台資企業在有關部門的大力支持下，已積極參與到相關的項目中，獲得了蓬勃的發展和可觀的收益。

許舒博在視頻中表示，雖然受新冠肺炎疫情的影響，兩岸的經貿依舊保持穩定增長，粘著度不斷攀升，在感情上密不可分。台商在大陸還有著出色的投資力度，希望兩岸借助RCEP生效實施帶來的發展機遇，繼續維持緊密經貿交流，促成新的商機。他期盼疫情後能率團到廣西與工商企業界進行深度交流，開展精准產業對接，為桂台經貿合作帶來新的氣象。

▲第十八屆桂台經貿文化合作論壇投資項目總簽約金68.7億人民幣。（圖／主辦單位提供）

據悉，論壇共簽約投資項目10個，簽約金額68.7億元人民幣（下同），涵蓋農業種植業、食品加工製造業和文旅觀光、電子科技、新能源、醫療康養等多種領域。其中廣西東盟海陸鐵互市落地加工產業園項目簽約金額50億元，是本屆論壇最高金額簽約項目。

廣西壯族自治區黨委書記、廣西壯族自治區人大常委會主任劉寧，中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室副主任龍明彪於11月30日共同會見全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏等台灣嘉賓代表。