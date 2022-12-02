高雄寵物展12／9登場！限時索取免費門票

南部的毛爸媽們照過來！展昭高雄寵物展即將在本週五6月12日正式開跑，東森寵物家族-奧斯卡寵物水族連鎖量販店為了回饋廣大的雲友們，在活動現場推出眾多商品「買一送一」，不僅如此，許多飼料更是以「破盤價」讓您通通帶回家，消費滿千還發放限量好禮，如此好康報給你知，心動不如馬上行動！