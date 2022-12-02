　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

高雄寵物展12／9登場！限時索取免費門票

▲▼高雄寵物展,展昭高雄寵物展。（圖／展昭國際企業提供）

南台灣最大檔寵物展來了！展昭高雄寵物用品展於12/9（五）～12/12（一）高雄展覽館，匯聚超過150家知名寵物品牌滿館展出！12/8前點選連結，即可立即索取免費門票，現省$100元！

$100元門票限時免費索取：https://reurl.cc/58dZ4v

毛孩的聖誕禮！展昭高雄寵物展送給你！

聖誕節即將來臨！想好怎麼與寶貝一同度過浪漫的聖誕節了嗎？展昭高雄寵物展貼心大放送，展覽期間憑QR Code逛展，天天抽總價破2萬元聖誕豪禮！豪禮詳情：https://reurl.cc/rZv47x

▲▼高雄寵物展,展昭高雄寵物展。（圖／展昭國際企業提供）

100個毛孩早鳥福袋天天送！寵物網紅領巾隨機贈

 展昭高雄寵物展集合耀億工業股份有限公司、鈺昇奈米企業有限公司、柏揚貿易有限公司、貓匠心有限公司等10家寵物廠商準備了毛孩早鳥福袋，讓民眾與毛孩福氣滿滿！此外，還有與知名寵物網紅「標準型貴賓狗 哈樂＆哈媚」、「布偶貓鄭哈波」等同款領巾隨機贈送！

▲▼高雄寵物展,展昭高雄寵物展。（圖／展昭國際企業提供）

▲毛孩超值早鳥福袋。

▲▼高雄寵物展,展昭高雄寵物展。（圖／展昭國際企業提供）

▲「標準型貴賓狗 哈樂＆哈媚」、「布偶貓鄭哈波」等同款領巾。

現場還有大會獨家打造小動物專屬樂園，愛兔區、愛鼠區、刺蝟區等舉辦一系列活動，邀請專業寵物醫師提供義診、鼠兔愛心認養會、貼心的免費剪甲服務。超豐富的展場活動、優質的毛孩商品，奴才們不容錯過！

展昭高雄寵物用品展

時間：2022/12/9（五）～12/12（一） 
地點：高雄展覽館 
官網：https://www.chanchao.com.tw/petsshow/kaohsiung/
粉絲專頁：https://www.facebook.com/taipei.pets/

ET快訊
快訊／傳鄭文燦已收到調查報告！　市府正面回應了
發錢加碼到3000元！　6千人符合資格
台74線8車連環撞！　現場慘況曝
獨／台中陽光男被捕上銬！　檢警一看臉「不太像」認：抓錯人
葡萄牙今晚尬南韓！運彩最高賠率500　30歲男砸8萬拚了
桃園2歲男童墜8F亡！媽見他熟睡「出門20分鐘」　接噩耗情緒
快訊／雨彈下午再開轟！　4縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

高雄寵物展12／9登場！限時索取免費門票

東森「Strawberry益菌棉」買再送好禮回饋　月月抽iPhone14大獎

東森料理包「全家」熱賣送購物金+抽iPhone　越早買中獎機率越大

美式賣場聖誕倒數巧克力價格腰斬「10分鐘搶光」　網驚「我買原價！」

好棉被助好眠！石墨烯結合舒曼波身心平靜不再輾轉難眠

ELLA不忍了！親吐做菜有煩惱　「偷呷步」快速抓住老公小孩的胃和心

周末小確幸加碼了！　超商連3天「霜淇淋買1送1」口味不限

可以寄杯、無兌換期限！　超商「28元大杯拿鐵」限時3天喝

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」最大規模集點活動　天天豪灑12折券

熊大兔兔鴛鴦鍋、彈珠台超萌！全聯推LINE FRIENDS廚電換購48折起

日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒

妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

警察監視器覆議案沒過　柯文哲轟：2黨聯合汙錢

檸檬鯊一見潛水員靠近　主動撒嬌討摸超親人❤️

搶銀樓7736萬！男服刑13年　近百人接他出獄...曝未來動向

Lulu見ALL IN 5「我5個都要！」　被Cue《腿之歌》：怎麼是這首XD

白紙運動延燒「小粉紅覺醒」　陸女哭喊：我們有人權嗎？

高雄寵物展12／9登場！限時索取免費門票

東森「Strawberry益菌棉」買再送好禮回饋　月月抽iPhone14大獎

東森料理包「全家」熱賣送購物金+抽iPhone　越早買中獎機率越大

美式賣場聖誕倒數巧克力價格腰斬「10分鐘搶光」　網驚「我買原價！」

好棉被助好眠！石墨烯結合舒曼波身心平靜不再輾轉難眠

ELLA不忍了！親吐做菜有煩惱　「偷呷步」快速抓住老公小孩的胃和心

周末小確幸加碼了！　超商連3天「霜淇淋買1送1」口味不限

可以寄杯、無兌換期限！　超商「28元大杯拿鐵」限時3天喝

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」最大規模集點活動　天天豪灑12折券

熊大兔兔鴛鴦鍋、彈珠台超萌！全聯推LINE FRIENDS廚電換購48折起

潭子公墓清空近3公頃土地　楊瓊瓔允爭取興建日照活動中心

喝茫約這！後山埤韓式料理結合「韓綜」好有梗　彩虹燒酒是人氣王

快訊／傳遭台大撤銷碩士學位…鄭文燦已收到調查報告！市府回應了

童玩溜滑梯摔傷...眼皮紅腫　大直「童話莊園」遊樂場負責人慘了

約會沒幫她付錢！女亂刀砍男友被捕　囚犯照曝光網戀愛：我幫你付

ET民調／最新十大政治領袖排行出爐　侯友宜蟬聯第1、賴清德居第2

口腔癌每年「新增8千、死亡3千」！民團籲制定「檳榔防治法」

台鐵開賣元旦連假車票！狂銷18.2萬張　客滿時段出爐

後龍鎮里長當選人現金1000元賄選　苗檢提起首件當選無效之訴

離婚協議剛落幕　肯爺爆料「抓到金卡戴珊私交NBA球星」帳號被封

「摔角界林志玲」擂台飛撲性感爆表　 鄉民瘋狂尖叫：好想被她摔啊！

消費熱門新聞

超商限時3天搶「28元大杯拿鐵」

Uber Eats「12月優惠碼」一次收

超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天

等到了！超商「咖啡買7送7」

foodpanda12月「激省優惠碼」來了

石墨烯結合舒曼波不再輾轉難眠

美式賣場聖誕倒數巧克力價格腰斬

超商「霜淇淋買1送1」只有3天！

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

蝦皮1212狂歡生日慶天天灑12折券

春風打造大飯店邀體驗三層衛生紙

霜淇淋買1送1！超商解封優惠一次看

熊大兔兔鴛鴦鍋、彈珠台超萌！全聯廚電換購

ELLA吐偷呷步抓住老公小孩的胃

更多熱門

相關新聞

寵物雲參展高雄寵物展！好康拿不完

寵物雲參展高雄寵物展！好康拿不完

南部的毛爸媽們照過來！展昭高雄寵物展即將在本週五6月12日正式開跑，東森寵物家族-奧斯卡寵物水族連鎖量販店為了回饋廣大的雲友們，在活動現場推出眾多商品「買一送一」，不僅如此，許多飼料更是以「破盤價」讓您通通帶回家，消費滿千還發放限量好禮，如此好康報給你知，心動不如馬上行動！

高雄寵物展岡山店送贈品＋折價券

高雄寵物展岡山店送贈品＋折價券

高雄巨蛋寵物展盛大登場！

高雄巨蛋寵物展盛大登場！

高雄寵物展盛大開展

高雄寵物展盛大開展

汪姐弟緊擁安慰「我們會有家的！」

汪姐弟緊擁安慰「我們會有家的！」

關鍵字：

高雄寵物展展昭高雄寵物展

讀者迴響

熱門新聞

檢方將提當選無效　彰化45名當選人恐栽跟斗　

快訊／渡邊徹敗血症病逝享壽61歲！生前愛吃30歲患糖尿病

無名小站帥T華華宣布離婚！

傳論文抄襲遭撤銷士學位　鄭文燦取消2行程

超商限時3天搶「28元大杯拿鐵」

她罹胃癌三期！醫見「愛吃1物」搖頭：半年就離開了

56歲美魔女被暗示「放進去一下下」遭爸媽撞見

桃園2歲童高樓墜落　路人急報送醫不治

「最美里長」陳紫渝私人IG開了！粉絲數暴衝

準備數錢了！2023「超強運4星座」升官加薪

館長合體黃國昌「轟爆民進黨」2小時！　一夜噴50萬人次觀戰

孫安佐女友解封「無罩出門」　一換邪惡視角…南半球炸出

UNIQLO、GU感謝祭12／2開跑！

恭喜余祥銓訂婚女友柔柔！親口證實「送了2克拉鑽戒」

吳怡農「一句話」砲轟蔡英文！　劉寶傑嚇到冷汗直流

更多

最夯影音

更多
日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒

日本妹學印度人恆河淨身　全身潛入水中上岸後病倒
妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

妹子看演唱會往舞台丟Bra　被周湯豪撿起披肩她嗨翻！

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

柴犬門口就定位等媽回家　瞇眼＋開飛機耳熱情迎接

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面