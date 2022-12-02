高雄寵物展12／9登場！限時索取免費門票

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100個毛孩早鳥福袋天天送！寵物網紅領巾隨機贈
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展昭高雄寵物用品展
時間：2022/12/9（五）～12/12（一）
地點：高雄展覽館
官網：https://www.chanchao.com.tw/petsshow/kaohsiung/
粉絲專頁：https://www.facebook.com/taipei.pets/
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