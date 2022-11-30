▲雲端上的浪漫！梨山「山谷燈光節」登場，全國最高夢幻聖誕樹12/1點燈。（圖／參山處提供）



記者游瓊華／台中報導

2022「山谷燈光節」將於12月1日在梨山、谷關兩地閃亮登場，展期至明年1月8日。除了梨山賓館前兩棵高達28公尺大雪松聖誕樹外，周邊梨山大街也布置閃亮亮聖誕燈飾，而梨山新地標、全國最高的教堂「耶穌堂」則預計12月2日啟用，將用燈光特效變換色彩；谷關部分在溫泉公園建造成「幻彩聖誕村」，民眾到谷關溫泉公園的「光之花園」可看到繽紛彩虹步道，夢幻感十足。

▲梨山賓館前有兩棵高達28公尺的大雪松聖誕樹。（圖／參山處提供）



參山處長曹忠猷表示，第二屆梨山谷關燈光節活動展期至明年1月8日，去年首屆山谷燈光節受到各界熱烈歡迎，今年第二屆以「璀璨梨山」為主題打造兩棵雪松，以星空燦爛為底色，用垂吊燈柱沿著雪松樹型環繞，透過冰柱燈營造冬季落雪的樣貌，搭配圓型燈球營造北國聖誕氛圍，主燈秀搭配音樂展現燈會熱鬧感，

此外，參山處今年在梨山已完成包括攬勝樓、梨山賓館、櫻緣丘等三處高解析度即時影像攝影裝置，遊客也可以透過網路直播觀賞全國最高的聖誕樹美景。

▲被稱為雲端上的教堂的梨山耶穌堂，其鐘聲將於12月2日再度響起。（圖／參山處提供）



被稱為雲端上的教堂的梨山耶穌堂，其鐘聲將於12月2日再度響起！參山處將海拔2011公尺、國內最高海拔教堂的歷史建築「梨山耶穌堂」主體建築修繕及再利用規劃設計工程，日前已將大銅鐘重新掛上尖塔，試敲成功，訂於12月2日上午10點30分正式啟用，在眾人見證下敲響12鐘聲響徹大梨山，為台灣祈福，也正式宣告耶穌堂將成為梨山新地標。