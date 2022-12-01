Netflix「12月片單」來了！　一排神作看到跨年

▲Netflix12月上架片單一次看。（圖／NETFLIX官網）

記者邱晟軒／綜合報導

年終看起來！Netflix 今天（12月1日）起將推出多部精采電影，包括「007」丹尼爾克雷格主演《鋒迴路轉：抽絲剝繭》、威尼斯影展開幕片《白噪音》、重塑經典童話《皮諾丘》、「鋼鐵人」小勞勃道尼致敬已逝父親之作《老勞勃道尼：自成一格》都將陸續上架。

影集方面也不容錯過，包括壓軸台劇《你的婚姻不是你的婚姻》、《艾蜜莉在巴黎》第三季、《今際之國的闖關者》第二季，有興趣的讀者們不妨留意下方片單。

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《鋒迴路轉：抽絲剝繭》│12月23日

《鋒迴路轉》時隔3年推出續作《鋒迴路轉：抽絲剝繭》集結夢幻陣容，丹尼爾克雷格再度重拾股快南方口音，還包括了《鬥陣俱樂部》艾德華諾頓、《成名在望》凱特哈德森、《星際異攻隊》戴夫巴帝斯塔、《月光下的藍色男孩》賈奈兒夢內、《汪達與幻視》凱瑟琳哈恩、《灰影人》潔西卡亨維克、《漢密爾頓》小萊斯利奧多等，新生代與中生代紅星齊聚一堂勾心鬥角。

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《紙房子：韓國篇》第二部│12月9日

▲《紙房子：韓國篇》第二部新角色登場。（圖／Netflix提供）

《紙房子：韓國篇》第2部確定將有韓國篇的獨家全新角色「首爾」登場，飾演「首爾」一角的女演員林知衍，曾演出電影《人間中毒》與宋承憲有段不倫揪心戀，在電影《姦臣：色誘天下》飾演為了復仇而在朱智勛、金康宇之間有著感情糾葛的女子，讓台灣觀眾印象深刻，這次飾演全新原創角色「首爾」會有何種精彩表現也備受粉絲期待。

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《子彈列車》│12月11日

▲布萊德彼特在本片親自完成了95%的動作戲。（圖／索尼影業提供）

布萊德彼特主演新片《子彈列車》改編自日本知名暢銷推理小說《瓢蟲》，描述由領銜主演的殺手「瓢蟲」，對上喬伊金飾演殺手「王子」、亞倫強森飾演「蜜柑」和布萊恩泰瑞亨利飾演「檸檬」的水果殺手搭檔，各自因著不同目的，卻又彼此互相連結出現在日本搭上了同一班高速鐵路列車，究竟這輛殺手滿座的列車會擦出什麼火花？

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《你的婚姻不是你的婚姻》│12月4日

▲壓軸台劇《你的婚姻不是你的婚姻》以5種不同風格、數十位金獎演員同台飆戲。（圖／公共電視提供）

公視全新的微科幻影集《你的婚姻不是你的婚姻》，五個單元中每對伴侶都試圖透過不同的科技產品，挽救岌岌可危的婚姻，意圖刻劃出讓結婚伴侶相當有感的「半幸福婚姻」，希望能夠引起觀眾對婚姻的討論與反思

卡司集結劉冠廷、孫可芳、李國毅、藍葦華、李杏、姚淳耀、簡嫚書、李淳、吳子霏、夏于喬、施名帥、林予晞、温貞菱、瑞瑪席丹等實力派金獎演員主演；徐漢強、鄭文堂、何潤東、高炳權、徐麗雯五位導演執導

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《查泰萊夫人的情人》│12月2日

▲新版《查泰萊夫人的情人》重現禁忌浪漫經典。（圖／NETFLIX Facebook）

Neflix 12月上架電影片單：

12月上架電影：

12月1日：《山怪巨魔》

12月2日：《查泰萊夫人的情人》、《明日戰記》、《老勞勃道尼：自成一格》

12月8日：《秘境探險》

12月9日：《海角七號》、《貧民百萬富翁》、《金錢男孩》、《皮諾丘》

12月11日：《子彈列車》

12月16日：《中有，部分真實的偽記事》（BARDO）

12月23日：《峰迴路轉：抽絲剝繭》

12月25日：《英速小子》、《瑪蒂達：音樂劇》

12月30日：《白噪音》、《複製陰謀》

12月上架影集：

12月1日：《JOJO的奇幻冒險 石之海》

12月3日：《九尾孤傳》

12月4日：《女心理師》、《你的婚姻不是你的婚姻》

12月7日：《慾罷不能第四季》

12月8日：《看臉時代》

12月9日：《紙房子：韓國篇》第二部

12月10日：《還魂：第2部》

12月12日：《火影忍者疾風傳：第19-21季》

12月13日：《單身即地獄》、《蛋黃哥大冒險》

12月15日：《音速小子：回家大冒險》

12月16日：《浪漫醫生金師傅第二季》、《黑函情報戰》

12月19日：《TROLLEY：命運交叉點》

12月21日：《艾蜜莉在巴黎：第三季》

12月22日：《今際之國的闖關者：第二季》

12月25日：《獵魔士：血源》

12月29日：《熊大與好友日常》

12月31日：《金牌救援》

即將上架韓劇：《黑暗榮耀》、《愛情的理解》

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