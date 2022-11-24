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社會 社會焦點 保障人權

押人持榔頭狠砸+關狗籠PO網　北聯幫「鴨鴨」和6小弟下場曝光

記者黃宥寧／台北報導

北聯幫北正堂堂主綽號「鴨鴨」張孟筑，去年教唆多名小弟教訓叛徒，持鐵鎚敲打其手部、肋骨，手段極兇殘；同年8月持758萬假鈔與幣商面交，順利騙走27萬多顆泰達幣。同年9月更帶槍下彰化，押走2名砂石車司機關進狗籠痛毆，把過程PO上網，張與6名小弟被依法起訴。士林地院審結，依共犯私刑拘禁罪判處張有期徒刑1年4月、劉男等5人各判5月至3年10月。

有殺人未遂前科的35歲張孟筑，來頭不小，父親張顯光不僅是八里當地角頭，去世時各幫派都派人到場致意，場面相當盛大。而「鴨鴨」不辱門庭，個性圓融、行事作風凶殘，更是十足生意人也跨足土方版圖。

去年2月、3月洪姓男子因嗜賭缺錢，陸續在賭博網站下注簽賭，積欠30萬餘元，劉劭彥因擔任中間人幫忙償還欠款，同年劉認為洪有意拖欠債務，找來黃男想給點教訓，黃則找了張孟筑、唐男、陳男、王男、林男等人。

同年6月28日，洪男遭黃男人等帶走，並前往張孟筑提供的八里倉庫內，對洪男施暴囚禁，張孟筑、王、黃則輪流持鐵鎚敲打洪男手部，其他人員在旁助勢，更有人踹踢洪男，導致洪男的臉及四肢多處受傷，此時張孟筑則要洪男打給其父親支付22萬5000元，錢拿到手後隨即釋放洪男。

▼持偽鈔向幣商購買泰達幣。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 北投 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

同年8月13日劉、王與不知情的賴男，向陳、劉賣家購買28萬4888顆泰達幣，並依約支付798萬，導致陳、劉相信2人有能力支付，豈料劉與王基於詐欺取財犯意，在14日晚間，再與陳、劉聯繫，表示想以955萬4000元購買泰達幣共34萬顆，並約在科教館交易，王嫌竟拿魔術鈔票調包真鈔。拿走758萬9000元，陳劉2人誤以為拿到款項，並將34萬顆泰達幣轉至劉嫌指定的電子錢包，轉售後獲利955萬，劉、王、賴則各分得435萬、500萬及20萬元。

有生意頭腦的張男又與陳姓朋友合夥經營砂石車業務，但他質疑陳、何二人短報載運廢土價格，影響營收，同年9月8日又帶著黃姓等2名小弟到彰化縣和美，凶狠開槍示威，將2人押到新北市倉庫，更持鋁棒、刀子痛毆，更將2人關進狗籠凌遲，張男還將過程拍下，貼在臉書限時動態標註：「X伶娘，我叫你去載土，你給我去載垃圾」，虐待了將近12小時才將人帶到振興醫院就診。

▼北聯幫北正堂堂主「鴨鴨」經營砂石車業務，質疑合作夥伴短報載運廢土價格，竟將人囚禁痛毆。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 北投。（圖／記者黃宥寧翻攝）

士林地院審結，認張孟筑等人犯共同犯私行拘禁罪，處有期徒刑8月、又共同犯私行拘禁罪，處有期徒刑10月，應執行有期徒刑1年4月、黃嫌共同犯私行拘禁罪，處有期徒刑8月。又共同犯私行拘禁罪，處有期徒刑10月，應執行有期徒刑1年4月、劉劭彥共同犯私行拘禁罪，處有期徒刑8月、又共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑3年，應執行有期徒刑3年4月、未扣案450萬沒收。

陳嫌共同犯私行拘禁罪，處有期徒刑5月，可易科罰金、王嫌共犯私行拘禁罪，處有期徒刑7月、又共同犯詐欺取財罪，處有期徒刑3年6月、應執行有期徒刑3年10月、未扣案500萬沒收、唐嫌共同犯私行拘禁罪，處有期徒刑6月，可易科罰金、高嫌共同犯私行拘禁罪，處有期徒刑9月。

至於，公訴意旨指出，張孟筑操縱、主持及指揮北聯幫北正堂，對外自稱北聯機構，以實施強暴、脅迫、恐嚇為手段，讓黃嫌、劉劭彥、陳嫌、王嫌、唐嫌、高嫌等人則分別基於參與犯罪組織犯意，陸續加入北聯幫北正堂而為其成員，並聽令張孟筑指揮而分別或共同從事各暴力行為，但因證據無法證明張有指揮，組成具有持續性或牟利性及結構性的暴力性犯罪組織，諭知無罪。

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