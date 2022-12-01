不會線上出題！6旬師「手抄試卷」學生超感動　網淚：想老師了

▲考卷雖是用手寫的，但字跡工整。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

大陸河北一名6旬教師因不會使用線上出考卷，因此期末試卷他是用手抄的，所有題目也都是他自己出的，班上同學看到試卷後都相當感動，表示老師平常講課就特別認真，批改作業也是。

綜合陸媒報導，河北秦皇島一名6旬教師因不會線上出考卷，同學們在進行線上期末考時，發現試卷居然是老師親手抄寫的，不但字跡工整，且所有的題目也是他自己出的，讓學生們看了非常感動。一名王同學就表示，這門課是選修，老師平時講課和批改作業都很認真，但由於他不太精通線上出題，便給同學們手寫準備試卷，連橫線都是用直尺畫的，非常用心。

消息曝光後，網友紛紛留言「老師辛苦了」、「好暖心」、「我們也有一個年紀稍微大點的教師他們真的很好，每天騎著自行車來上班，但課上幾乎沒多少人認真聽，他們還是很認真的上課」、「我們小學時，都是這樣，老師一寫就五十份呢」、「學校給安排個助教吧，老師年紀這麼大了也不容易」、「線上出卷也麻煩，培訓半天操作半天，真不如以前方便」、「我高中數學老師以前也寫過，自己出題，抄出來複印給我們做，很想老師」、「我們小時候都是老師手抄卷子」。

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