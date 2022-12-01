Omicron成主要變異株滿一年　陸科研團隊：致病率已成幾何級數下降

▲陸科研團隊研究結果顯示，Omicron變異株致病率已成幾何級數下降。（圖／路透，下同）

記者魏有德／綜合報導

世界衛生組織（WHO）自2021年11月26日宣布Omicron為需要關注的新冠病毒變異株起，至今已滿一年時間。大陸相關科研團隊近日公布的驗證性研究數據顯示，相較於新冠病毒的原始毒株和隨後出現的各種變異株，Omicron變異株的致病力呈現幾何級數下降。

《環球網》報導，關於新冠病毒變異株致病力和毒力的問題一直是國內科研團隊持續關注的重點問題。近日，一項由武漢大學病毒學國家重點實驗室科研團隊開展的實驗，也對奧密克戎（Omicron）變異株的致病力已經下降的結論進行了充分地驗證。

武大病毒學國家重點實驗室主任藍柯表示，他所帶領的研究團隊在病毒體外感染實驗中發現，Omicron變異株感染人肺細胞（calu-3）的能力顯著低於原始毒株，在細胞內的複製效率比原始株要低10倍以上。

藍柯提到，同樣在小鼠感染模型中也發現，原來只需要25至50個感染劑量單位的原始毒株就可以導致小鼠死亡，而Omicron毒株則需要2000以上感染劑量單位才能使小鼠死亡，「小鼠在感染Omicron後的肺部病毒含量比感染原始毒株低至少100倍。」

藍柯強調，上述實驗結果均可有效表明，相較於新冠病毒原始毒株，Omicron變異株的致病力和毒力已經大幅降低，「這提示我們對於Omicron不必過於恐慌，對於普通人群而言，在疫苗的保護之下，新冠病毒對人體的危害性已經大不如前。」