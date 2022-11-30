快訊／手機充電器燒起來！高雄木宅起火燃燒　屋主倉皇逃出

隨著生活型態改變、都市機能升級，民眾對於運動的需求也逐步改變，高雄市政府因應發展運動城市的政策，希望整合都市計畫，通過多項運動設施建設，開始推動跨界整合，來自產官學體各界菁英今（30）日在正修科技大學舉辦「運動產業升級實驗論壇」，從體育設計、品牌、行銷、青創等面向進行探討，思考高雄運動城市品牌戰略，串聯運動場館、商品、活動、行銷，以產業鏈共同推動的方式，打造獨一無二的高雄運動城市品牌價值。