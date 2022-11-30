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快訊／手機充電器燒起來！高雄木宅起火燃燒　屋主倉皇逃出

▲▼快訊／手機充電器燒起來！高雄木宅起火燃燒。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄鼓山區鼓山二路30日晚間發生火警。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者吳奕靖、鄒鎮宇／高雄報導

高雄鼓山區鼓山二路30日晚間發生火警，一棟2層木造建築物突然起火，屋旁回收物造成陣陣濃煙。警消獲報後，立刻出動13車28人前往灌救，詳細起火原因仍待釐清。

警消表示，該棟木造建築30日晚間9時9分起火，獲報報場時建物已有火煙冒出，立即佈線搶救，火勢於晚間9時36分控制，晚間9時45分撲滅，現場無人受困、受傷。

歐姓屋主表示，起火原因可能是手機充電器走火導致，詳細起火原因仍待釐清。

▲▼快訊／手機充電器燒起來！高雄木宅起火燃燒。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼快訊／手機充電器燒起來！高雄木宅起火燃燒。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼快訊／手機充電器燒起來！高雄木宅起火燃燒。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼快訊／手機充電器燒起來！高雄木宅起火燃燒。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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