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誤捕台灣黑熊！祖孫近距離射殺牠　叔叔隔海指導棄屍…3人下場曝

▲▼野放東卯山黑熊遇害，林務局將遺體送驗並啟動偵辦。（圖／林務局提供）

▲南投祖孫射殺黑熊，叔叔隔海指導，3人遭法官判刑。（圖／林務局提供）

記者陳韻如／南投報導

仁愛鄉田姓男子祖孫3代3人涉嫌以非法「山豬吊」誤困一隻保育單位野放的台灣黑熊，因擔心觸法遭罰，隨後以自製獵槍朝頭、胸要害處開3槍，殘忍殺害並就地埋屍滅跡，被檢方依違反《野生動物保育法》起訴。法院審理後，則分別判3人10月、6月、6月徒刑。

罹難的台灣黑熊（編號568）於109年間才在台中市和平區東卯山區，誤中俗稱山豬吊的鋼製吊索陷阱而無法逃脫，經東勢林管處與特生中心野生動物急救站人員前往救援脫困，爾後配戴由林務局台東林管處移交東勢林管處持用、要價達24萬5833元的衛星頸圈，順利野放。

根據判決書，布農族原民田男與孫子馬姓男子5月間在仁愛鄉武界產業道路（投71線11.2公里處）搭設工寮，並在該處獵徑設置多個山豬吊，並於同月6日凌晨5時許，攜帶未經申請許可具殺傷力之自製獵槍1支前往狩獵，卻驚見一隻戴有衛星頸圈的台灣黑熊右前肢誤中山豬吊、無法逃脫且以坐姿背對2人。

▲▼野放東卯山黑熊遇害，林務局將遺體送驗並啟動偵辦。（圖／林務局提供）

沒想到，祖孫兩人因擔心違法使用山豬吊捕獲黑熊一事會被發現，因而遭到裁罰，竟打算射殺黑熊。起初，馬男不敢開槍，還先打電話給遠在金門服兵役的馬姓叔叔，詢問應該如何處理，未料馬姓叔叔同樣冷血傳訊指示「打死，丟到樹林裏面」、「丟遠一點」；田男見狀，除要求孫子立刻掛電話，並接續指示他動手，馬男於是使用獵槍先射擊2發鉛彈，分別擊中黑熊左側頭部、左下顎，使其倒地跌落下方2公尺乾枯河道、重傷掙扎，田男上前再補一槍，鉛彈從左後肩胛貫穿胸腔自右肩胛射出。

祖孫兩人待黑熊死亡之後，還拿鐮刀取下黑熊頸部配戴的衛星警圈，加以破壞毀損，丟棄在投71線8.9公里處懸崖，避免遭追蹤，又因現場為碎石堆、不易掩埋，2人將熊屍搬移至下方30公尺處，以鋤頭挖掘地面後掩埋，藉此躲避追查。

案經林管處黑熊研究人員發現異狀，並利用衛星定位，發現黑熊遇難，立即報警處理。祖孫兩人事後自知法網難逃，因此自行到案說明，雖坦承部分犯行，卻辯稱他們是因擔心遭到黑熊攻擊才開槍射殺；但檢察官鄭文正親身前往現場勘查，發現黑熊誤中陷阱後所處位置位於2公尺高之岩壁，站立位置狹窄無法離開，田男祖孫也自承黑熊是背對2人，且未發現有人接近亦未有攻擊行為，馬男手機內的通訊軟體資料截圖內容也顯示馬姓叔叔隔海教唆姪子行兇。

▲田姓等3名男子涉嫌獵殺保育類台灣黑熊，遭南投地檢署提起公訴。（圖／記者高堂堯翻攝）

檢方事後將田男祖孫依法起訴，而馬男叔叔也因為教唆殺熊一併被起訴。案經南投地院審理，三人辯稱會開槍射殺黑熊，是因擔心黑熊會攻擊他們，絕非故意射殺。

不過，法官認為，當時黑熊已受困陷阱，也沒有主動攻擊的舉動，但田男等人不但射殺黑熊，還破壞衛星項圈，甚至還丟置距離2公里外的林區，明顯就是要躲避追查，因此不採信三人說詞。

法官審酌，三人沒有前科紀錄，且田男保護孫子的行為，在客觀上足以引起一般人同情，另外馬男叔叔在軍中表現優異，，並未有不良紀錄，且三人犯後態度良好，也與林管處達成和解，也賠償了衛星項圈的損失，法官最終依法判田男10月徒刑，另馬男叔姪兩人則分別判刑6個月，緩刑3年，並在緩刑期間須付保護管束，另須提供120小時的義務勞務，並接受3場法治教育課程。全案可上訴。至於，田男祖孫破壞衛星項圈的部分，法官最終依毀損罪分別判處3月、2月徒刑。

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