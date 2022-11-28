獨／新車剛買3個月就被砸　車主女兒曝警誘導：鑑識會弄髒喔

▲新車剛買3個月就被砸，車主報案緝兇，但質疑警方辦案態度很消極。（圖／車主女兒提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市小港區今(28日)不平靜，上午才傳出男子吃早餐被砍斷腳筋，隨後就有民眾發現剛買的新車被砸窗，車主趕緊向警方報案，不過發生地點沒有監視器，剩下指紋鑑識才能緝凶，但警方卻誘導車主「鑑識會弄髒車」，讓家屬認為警方辦案態度很消極。

「最近小港治安很差，除了碗粿店砍腳筋事件，爸爸的車停在路邊無端被砸車窗。」一名陳姓女子表示，家裡3個月前剛買一台新車，昨天晚上9點多把新車停在住家附近的松富路上，今(28日)清晨5點多要出門時，發現車窗竟然被砸破3個大洞，趕緊報警處理。

▲車主表示沒有財務損失，也未與人結仇，認為是蓄意破壞。（圖／車主女兒提供）

陳女說，爸爸有在車上放做生意的零錢盤，大約有好幾千塊，但是車子被砸了3處，車上財物卻都沒有損失，「目的可能不是偷竊，很明顯是蓄意破壞」，但家人最近沒有在外結仇，不清楚是怎麼回事，而且當時附近只有他們家的車停在那條路上，再遠一點，其他車也都沒事，無奈停車的地方沒有監視器，找不到嫌犯的機率很高。

不過針對警方的態度，陳女也提出質疑，因為警方拿出監視器地圖，表示附近沒有安裝監視器，她認為警方的動作「很明顯就是覺得沒辦法破案就消極處理」。陳女進一步表示：「警察問我們要不要做鑑識，不過鑑識的話，可能會把車弄的很髒，本來我馬上就說要，但我爸可能不想新車被用髒，就說不要。他(警察)就說，讓你們討論一下，但又再跟我爸說一次，車子會被用髒喔。」

陳女氣憤表示：「明顯就是誘導我們不要做！結果爸爸後來被警察說服就沒做，我在場但是也沒有辦法說服爸爸。假如找不到兇手，也只能認賠了。」

對此，警方表示，初步看起來，車窗疑似是被尖銳的東西砸破，目前正在擴大調閱監視器，清查是否有可疑人車；至於家屬懷疑員警消極辦案，警方表示還要進一步了解。