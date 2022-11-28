3歲男童「未確診」右頸腫痛診斷MIS-C　兒童重症累計275例

▲指揮中心11/28記者會，醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布新增71例中重症個案，其中有3例特個案，分別為2例MIS-C與1例肺炎，一名3歲男童確診、未也未接種新冠疫苗，11/5起出現發燒、右頸腫痛、腹痛症狀，11/11至急診住院，檢查發現冠狀有冠狀動脈擴大及新冠病毒N抗體陽性，因此診斷MIS-C給予免疫球蛋白類固醇等藥物治療，病狀好轉，已於11/21出院。

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▲指揮中心公布11/28本土中重症及死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，另一名MIS-C個案為3歲女童，有心血管疾病史，接種過一劑疫苗，10/12確診，11/20起發燒、腹痛，隔日至急診住院，住院後因發燒持續且出現全身皮疹、結膜炎、血壓偏低，懷疑MIS-C於11/23轉加護病房給予免疫球蛋白、類固醇，目前仍在ICU治療中，症狀有改善。

肺炎個案則為7歲男童，有先天心臟及肌肉疾病，接種2劑疫苗，11/11起發燒、氧氣濃度下降至急診，新冠PCR陽性確診，因肺炎及呼吸窘迫，11/12收治加護病房，使用瑞德西韋與高流量氧氣鼻管，11/25病況改善已轉至一般病房。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共275例，33例腦炎、30例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、181例MIS-C、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有38人死亡，13例腦炎、9例肺炎、1例心肌炎、3例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。

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