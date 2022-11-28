曾打3劑！30多歲男腹痛、冒冷汗至急診　住院用瑞德西韋2天後過世

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布新增41例死亡病例，最年輕者為30多歲男性，有肝硬化等慢性病史，曾接種3劑疫苗，11/23因腹痛、冒冷汗至急診 在急診檢查有呼吸、喘、血壓下降，新冠PCR陽性確診，住院2天後過世。

醫療應變組副組長羅一鈞經醫師評估有肺炎轉加護病房，使用瑞德西韋等藥物，住院過程中不幸因呼吸衰竭及休克於11/25過世，出現症狀到死亡2天，死因為新冠肺炎合併呼吸衰竭。

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▲指揮中心公布11/28本土中重症及死亡個案說明。（圖／指揮中心提供）

▲11/28本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布新增1萬0583例本土個案，創下215日以來新低，台北、台南分別通報885例與881例確診，也是這波BA.5疫情以來首度掉到千例以下。

指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，今日新增1053例確診，較上周一1188例下降11%，另新增76例境外移入、41例死亡。在本土病例中，以新北市增加1584例最多，其次分別為台中市1441例、桃園市1269例、高雄市1252例、台南885例、高雄881例。