台南竹溪月見橋　榮獲2022台灣光環境獎

▲台南市政府在竹溪串聯河道兩岸社區建造之弦月造型的「月見橋」，榮獲2022台灣光環境獎，這是台灣光環境獎首次出現橋墩類的得獎作品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南竹溪水環境改善工程，本於「以人為本」健康城市理念，於竹溪中段興建串聯河道兩岸社區之弦月造型的「月見橋」，入圍2022台灣光環境獎決選，並於25日在最終9件作品脫穎而出，榮獲2022台灣光環境獎，這是台灣光環境獎首次出現橋墩類的得獎作品。

台南竹溪水環境改善工程全河段第一階段工程已於2010年10月完成，將健康路到體育路段，透過河段整治及環境再造，將周邊民眾互動、文史連結、環境永續鏈結，是竹溪工程希望強調的建設成果。

水利局表示，「月見橋」的弦月造型係加上以竹的生長型態抽象化作為整座景觀橋的主體設計，搭建主要上弦結構，設計延續臺南古都木構造的傳統，橋樑銜結出美麗的弧線，下弦結構採不鏽鋼呈現竹子的節理，白晝期間，建築視覺輕巧、隨風彎曲，優雅細膩地融入月見湖面；到了寧靜的夜晚，橋樑扶手與橋面燈槽LED投射燈，微微打亮擴張網欄杆，從水岸兩側遠處凝望橋樑，宛如夜間的弦月及繁星一同隱約閃耀，兩側河道護岸精心設計的幽微燈光，如同光線拖曳的軌跡，引領散步民眾漫步到月見湖面，欣賞繁星下的湖光夜景。光線的設計及四季的變化，讓竹溪的景致更有層次。

市長黃偉哲表示，「竹溪」不僅只是治水防洪工程，更融入生態環境永續發展理念，提供民眾休閒遊憩，市府將持續推動各項治水工程，兼顧生態與景觀，共同打造大臺南優質生活環境。而竹溪改善工程，不僅獲得許多獎項的肯定，更是當地居民的驕傲，夏季盛開的風鈴木、冬季枯黃落葉步道，都別有一番景致，歡迎大家來竹溪體驗，感受竹溪改造後淨水、親水新風貌。