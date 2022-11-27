選舉正能量！　黃越綏：「政黨輪替是常態」輸贏要做這些事

▲黃越綏於選舉落幕後在臉書發表看法。（圖／翻攝自黃越綏臉書）

記者江采蓁／綜合報導

九合一選舉開票結果揭曉，引發外界熱議，連國際媒體都十分關注，對此，資深媒體人黃越綏強調，政黨輪替是民主政治的常態，也是人民的心聲與力量的展現，各陣黨不論輸贏都有該做的事，她也提到，「幸好台灣寶島是福地，善良的民風總能隨著時代的變遷而進步，台灣加油！」

黃越綏26日深夜在臉書發文表示，多年以來，不論是九合一的地方選舉還是全國性的總統大選，選後總是會呈現出幾家歡樂幾家愁的現象，她也指出，由於不少選民對於政治太熱衷，加上意識形態的對峙，導致對於選舉的結果，有太多的仇恨值及輸不起的負面情緒，拿自身經驗舉例，她就曾經輔導過好幾對的夫妻、手足、好朋友，因為選舉立場不同而爭執、衝突，甚至大打出手。

黃越綏提到，此次選舉結果，全國二十一個縣市，民進黨只拿到五個縣市，可說是大敗，因此身兼黨主席的總統蔡英文已辭去黨主席，「政黨輪替是民主政治的常態，也是人民的心聲與力量的展現」。她強調，贏的政黨千萬別陷在「勝者為王敗者為寇」的傲慢中；而輸的一方則應從失敗的經驗中，記取教訓而急起直追。她最後也樂觀指出，「幸好台灣寶島是福地，善良的民風總能隨著時代的變遷而進步，台灣加油！」