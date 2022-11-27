李正皓落選嘆「被家鄉否定很難受」　曾放棄博士學位從政

記者黃翊婷／綜合報導

無黨籍新北市議員候選人李正皓曾捨棄博士學位力拚政治夢，今年九合一選舉他投入新北市第六選區（中和區）議員選戰，可惜以1萬3673票落選。李正皓今日（27日）一早在臉書PO文表示，「被自己的家鄉否定，這件事對我來說真的很難受」。

▲李正皓（右）與民眾合照。（圖／翻攝自Facebook／李正皓，下同。）

李正皓是台灣政論節目著名政治評論員，曾為了從政放棄博士學位，擔任過國民黨青年團執行長，2020年被提名為新北市第八選區立委候選人，後來因為在政論節目批評2020總統大選國民黨候選人韓國瑜，而遭國民黨中常會開除黨籍。

李正皓在今年的九合一選舉中，以無黨籍的身分投入新北市第六選區（中和區）議員選戰，最終以1萬3673票落敗，得票率7.02％。

李正皓27日一早在臉書PO文表示，經過一夜沉澱，終於能組織一些話跟大家說，他在沒有任何人站台、沒有家族、派系與黨派支持的前提下，拚盡全力得到這樣的結果，放在新北市之外的地方或許能選上，但在新北市不行，因為新北市的人口數太多，「中和要10％左右的得票率才能當選」。

▲李正皓對於落選一事感到很難過。

李正皓接著說，這條無黨無派的路是自己選的，因為媒體人的身分，他希望維持最大的評論自由度，但有得就有捨，他失去傳統意義上的政黨基本盤支持與派系援助，「這個結果不是不能預料，但中和是我的家鄉，被自己的家鄉否定，這件事對我來說真的很難受。我自己心理上這關總能過得去，但對於我的團隊還有中和願意支持我的人，我真的很難、很難過得去。」

最後，李正皓也向所有支持者表達感謝之意，他自認不是「容易跟的老闆」，但競選團隊的年輕人都願意跟著一起學習，他也在選舉過程中獲得許多人的加油打氣，「每一句加油都是我在每個疲憊不堪的時刻最好的激勵，你們是真心把改變中和的期望寄託在我身上，但我也讓你們失望了，我很難受。」