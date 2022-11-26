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侯友宜得票破100萬他驚呆！　PTT見「55%投票率」也喊不簡單

▲▼2022九合一大選新北市長侯友宜開票之夜雖然人群稀稀落落冷冷清清，但還是有死忠支持者到開票現場關心開票狀況。（圖／記者湯興漢攝）

▲侯友宜得票破百萬。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

九合一大選今（26）日投開票，新北選戰部分，開票至晚間7時21分左右，新北市長候選人侯友宜票數率先破百萬票。就有網友在PTT的Gossiping板上驚呼，「哇靠，是不是歷史新高啊！」點名從朱立倫、周錫瑋到蘇貞昌都從未超過百萬票，「這次侯友宜是不是已經成為國民黨的新共主？」話題引發熱議。

這位網友在7點35分發文爆卦「侯友宜100萬票！」看到侯友宜票數突破100萬，他不禁驚呼，「侯友宜果然是北部最屌的警探，100萬票！」「回想過去，朱立倫－周錫瑋－蘇貞昌，從未超過100萬票，這次侯友宜是不是已經成為國民黨的新共主？」

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看到貼文後，就有人納悶，「上次就破百萬了吧」、「新北就很常破百萬」、「中選會一百萬再來發」、「新北三次 也才一次沒百萬」、「朱第一屆拿113萬」、「2010年就破100萬票了。」

不過，底下紛紛點出議論關鍵，「新北55%還有這種票數喔」、「100萬……民調沒這麼誇張吧」、「有夠強，國民黨目前第一人了」、「剛去查，新北投票率才55%」、「這個投票率侯還能贏40萬，（林佳龍）有夠慘耶」、「會不會創下落差紀錄」、「投票率那麼低還破百」、「55%投票率，100萬，我看到什麼」、「問題今年投票率很低，能拿到百萬票不簡單。」

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