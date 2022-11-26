蔡英文唸完稿火速閃人！他轟：仍不接受媒體提問　713天沒受訪

▲2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文發表談話 。（圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

今（26日）九合一選舉結果出爐，民進黨全面崩盤，不僅在指標縣市台北市吞敗，更失守基隆市、桃園市、新竹市，僅拿下南部4縣市嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，以及澎湖縣，總統蔡英文稍早前宣布，即刻請辭民進黨主席一職，對地方選舉的結果負起完全責任。對此，資深媒體人黃揚明立刻在臉書發文指出「蔡英文還是不接受媒體提問」。

事實上，黃揚明過去就不斷在網路上提出「蔡英文不接受媒體訪問」，他曾發文表示，蔡英文上一次接受媒體聯訪是在2020年12月12日的「Discovery台灣戰疫全紀錄首映發表記者會」，後來多是接受本土媒體及外國媒體的專訪，若是公開行程，記者只能向總統喊話，但沒有機會獲得回應，若按照這個時間點計算，蔡英文至少已經713天沒有接受過記者的聯訪。

黃揚明當時曾喊話蔡英文，「希望蔡總統不要只活在同溫層、只看數據治國，能夠記得這些她曾對人民許諾的文字，別讓這些曾經讓人民感動的話語淪為文青式的競選語言。」

針對蔡英文今晚請辭黨主席，敗選記者會上仍未接受媒體提問，消息曝光後，立刻引起大批網友熱烈討論「700多天了，還差今天？」、「念完稿就跑了」、「做好總統的條件，堅持不受訪」、「現在下台了，有更好的理由躲提問了」。

