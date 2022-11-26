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全文／蔡英文辭黨主席　深深一鞠躬：執政須更虛心以對

▲▼2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文與秘書長林錫耀鞠躬向支持者道歉。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文（左）與林錫耀（右）鞠躬向支持者致意。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨2022年九合一選舉大敗。兼任民進黨主席的總統蔡英文晚間召開記者會發表談話，宣布即刻請辭民進黨主席一職，對地方選舉的結果負起完全的責任，並與黨秘書長林錫耀深深一鞠躬向支持者致意。另針對行政院長蘇貞昌向蔡英文口頭請辭，她表示，她已請蘇揆繼續留下來打拚，以確保各項重大政策持續地推動。

▲▼2022九合一大選慘敗，民進黨秘書長林錫耀回應媒體提問 。（圖／記者李毓康攝）

蔡英文今天晚間發表談話全文如下：

各位媒體朋友，這麼晚，大家辛苦了，林錫耀秘書長，各位國人同胞，大家好，大家晚安。

首先，我要代表民主進步黨，感謝所有國人對我們支持與鞭策。選舉的成績不如預期，我們虛心接受選舉的結果，接受台灣人民的決定。

作為執政黨的主席，我非常感謝全黨的團結及努力，我也必須承擔起所有的責任。即刻起，辭去民主進步黨主席一職。

雖然中央執政很努力，但面對這個結果，我們有許多需要深刻檢討反省的地方，我們沒有突破現有的地方政治結構，這顯示，我們在地方的經營與人民的期待仍然有不小的差距，我們在地方的深耕及人才養成也不足。

我們也沒有讓台灣人民再次感動，贏得人民的託付。我們必須體認，執政必須更虛心以對。

不過，所有民進黨提名的候選人，都已經拚盡全力，展現最大熱忱，爭取人民的支持。而民進黨的支持者，也都傾全力支持我們提名的候選人，支持「十八歲公民權」。我們也看到，要交棒，而且表現傑出的現任縣市長，更是極盡努力，協助我們接棒的同志。

在民意的面前，政黨是渺小的，政治人物是渺小的。民進黨不是沒有挫敗過，不是沒有跌倒過，我們會深刻檢討，人民對我們的期待越高，我們就要做得越好。

民進黨是執政黨，肩負國家的責任，變局和挑戰只會接踵而來，不會等待我們停下腳步，不會等待我們懷憂喪志。

維持執政的穩定與團結，維護台灣的安全與發展，是我們的任務。因此，雖然剛才蘇院長已經向我口頭請辭，但我已經請他繼續留下來打拚，以確保各項重大政策仍夠持續地推動。

我也要向所有當選者，說一聲恭喜，並致上祝福。選舉的激情已經過去，攜手團結正要開始。

特別是在國家正面臨各項內外挑戰，疫後經濟的振興復甦，許多有關國家未來發展的重大政策，還有建設，正有賴我們不分黨派，中央和地方政府緊密合作，我們更應該攜手協力，不負國人的期待。

我們各位同志，所有民進黨的支持者，所有支持蔡英文的朋友，我們沒有時間難過。跌倒了再爬起來，抬起頭，眼睛看向未來。

民主，是台灣人民歷經無數選舉、幾個世代的人努力打拼，而累積的最珍貴資產，政黨競爭會有輸贏，選舉不論誰輸誰贏，人民一定要是最後的贏家。面對當前國際局勢及未來的挑戰，台灣沒有猶疑蹉跎的空間，必須時時刻刻站穩腳步，一步一步堅定前進。

▲2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文發表談話 。（圖／記者李毓康攝）

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