不斷更新／高雄市長開票！差距持續拉大　陳其邁領先柯志恩7萬票

▲2022高雄市長大選今日登場 。（組合圖／ETtoday資料照）

記者吳奕靖、翁子皓／高雄報導

2022九合一大選今(26日)投開票，高雄市長共計有4位候選人，其中民進黨候選人陳其邁、國民黨候選人柯志恩備受關注，高雄有投票權人數228萬2623人，預估投票人數以148萬3705人計算，則當選門檻約為74萬1853票。今下午4時準時開票，《東森新媒體ETtoday》將不斷更新最即時的票數。

17:02，民進黨候選人陳其邁票數達到277228票、領先國民黨候選人柯志恩的201708票。

16:56，民進黨候選人陳其邁票數達到261249票、領先國民黨候選人柯志恩的191126票。

16:50，民進黨候選人陳其邁票數達到235641票、領先國民黨候選人柯志恩的172663票。

16:43，民進黨候選人陳其邁票數達到200097票、領先國民黨候選人柯志恩的148500票。

16:36，民進黨候選人陳其邁票數達到156387票、些微領先國民黨候選人柯志恩的117404票。

16:28，民進黨候選人陳其邁票數達到101715票、些微領先國民黨候選人柯志恩的76192票。

16:20，民進黨候選人陳其邁票數達到52930票、些微領先國民黨候選人柯志恩的39331票。

16:12，民進黨候選人陳其邁票數達到12693票、些微領先國民黨候選人柯志恩的9134票。

16:07，民進黨候選人陳其邁票數達到1326票、些微領先國民黨候選人柯志恩的940票。

*當前票數為相關電視台之計票資訊，實際開票結果以中選會為準。