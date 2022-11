馬斯克將推出推特「三色勾勾」認證服務　每個真人都有藍勾勾

▲馬斯克推出三色勾勾服務,每個經過認證的真人,都會獲得藍勾勾。(圖/路透)

記者林彥臣/綜合報導

世界首富馬斯克(Elon Musk)入主推特(Twitter)之後,預計將在12月2日起推出新的帳號認證服務,也就是以分別以藍色、灰色、金色的勾勾,區分個人(無論是否為名人)、政府與企業。

馬斯克在當地時間25日發文表示,預計下周五啟動這項計畫,金色勾勾是企業,灰色勾勾是政府,藍色勾勾則是個人(無論是否為名人),所有帳號的認證都經過人工審核。

馬斯克在另一則推文說,認證的個人帳號都會得到藍色勾勾,但有些帳號之後會再加上一個小標誌,顯示這些帳號隸屬於某個被認證的機構。

Sorry for the delay, we’re tentatively launching Verified on Friday next week.



Gold check for companies, grey check for government, blue for individuals (celebrity or not) and all verified accounts will be manually authenticated before check activates.



Painful, but necessary.