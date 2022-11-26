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迪士尼最新動畫《奇異冒險》到底是什麼？靈感來自一根香腸⁉️



文／電癮好選喆 

迪士尼推出的最新冒險動畫片《奇異冒險》，裡面充滿前所未見的奇異生物；編劇奎阮提到角色設計的靈感來自「一根香腸」，而曾得過奧斯卡最佳動畫的金獎導演唐霍德更爆料自己對劇中彩蛋安排完全不知情，全由動畫師一手包辦。

▼ 《奇異冒險》海報劇照。（圖/迪士尼提供）

▲▼ 迪士尼推出最新動畫《奇異冒險》。（圖／Disney+ 提供）

在接受《電癮好選喆》頻道專訪時，曾執導《冰雪奇緣》、《大英雄天團》的導演唐霍德提到在構思這部作品時，是以自己的孩子為出發點，結合父親傳承下來的環境理念，一改迪士尼過去多以公主系列故事為題材，這次突破過往的以綠色能源、環境保護這類永續的環保議題為主軸，再融合冒險元素，促成《奇異冒險》的誕生。

與導演合作多年的監製洛伊康利表示「唐霍德總是在挑戰迪士尼動畫片的極限，而這部片就是最佳例證。」；編劇奎阮也提到身為編劇最大的成就在於如何敘述人與人之間的關係，因為關心劇中的角色，在塑造人物形象時更能引發觀眾的共鳴，不過他也謙虛補充：「在優秀的製作團隊和不可思議的演員陣容相互合作下，完成這部作品其實輕鬆又有趣。」。

▼ 《奇異冒險》海報劇照。（圖/迪士尼提供）

▲▼ 迪士尼推出最新動畫《奇異冒險》。（圖／Disney+ 提供）

談到如何塑造戲中的「奇異大世界」，導演表示是利用顏色對比營造異世界感，編劇奎阮也補充藝術團隊在設計奇珍異獸時，常常帶來奇怪的東西做為設計靈感，還用顯微鏡觀察，把這些奇特的元素放進角色設計中，沒想到意外帶來驚艷視覺效果。其中最特別的莫過於有動畫師帶來「一根生香腸」，以香腸的腸衣為發想，設計出奇異世界裡面看起來光滑咕溜的各種生物，包括這一次主角身邊的吉祥物「水潑」。

▲▼ 迪士尼推出最新動畫《奇異冒險》。（圖／Disney+ 提供）

▲ 《奇異冒險》海報劇照。（圖/迪士尼提供）

迪士尼以往在劇中增添的小彩蛋，總會被眼尖的粉絲抓住，被問到這次作品中是否也會出現驚喜，唐霍德認真的回覆：「其實我們也不清楚！」，強調製作團隊並沒有特別請動畫師製作彩蛋，因此當自己看到彩蛋時，也跟每位觀眾一樣驚喜；監製也爆料：「這次會有大英雄天團杯麵的彩蛋！」，喊話粉絲一起幫忙找彩蛋。

《奇異冒險》講述一個探險家家族，兒子薩奇帶領團隊前往一個未知地帶探索並且拯救世界的奇異旅程，電影將於11月25日全台戲院上映。

▲▼ 迪士尼推出最新動畫《奇異冒險》。（圖／Disney+ 提供）

▲ 《奇異冒險》海報劇照。（圖/迪士尼提供）

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