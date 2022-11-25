曖昧女「突想看棒棒」又約泡湯　結局神展開！老司機驚：觀念正確

▲原PO自爆，試車感到滿意後，才答應與男方交往。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

不少伴侶因床事不合而分開，因此也有人乾脆「先試車再交往」。一名人妻自曝，當初就是先看過老公「挺拔的外觀」才進一步約泡湯試車，確定男方能讓她欲仙欲死後，隨後答應交往。如今試車男一夕變成枕邊人，原PO也好奇拋問「有人也是性事很契合才交往、結婚的嗎？」

一名女網友在臉書《靠北婚姻－社團討論區》表示，目前新婚1年，她剛誕下可愛的寶寶，老公也沉浸在一家三口的喜悅之中，某天老公卻忽然問起原PO一個問題，就是「當初追了很久，怎麼後來願意在一起？還嫁給我？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

聞言，原PO邊竊笑邊直球給答案，「因為你棒棒很大！」事實上，原PO當初先試車才答應老公交往的，「覺得性事契合之後再談感情，這樣感情比較不會變質」，正因為前幾任男友都是交往後，才發現性事不合而分手，令原PO直呼太浪費時間。

話鋒一轉，原PO也自曝老公在追她時，某次兩人在房間獨處，「我就拐他說...可以偷看一下你的棒棒嗎？」老公隨即露出驚訝表情，但恰好有氣氛加持之下，老公的小頭也非常爭氣，「給我看的時候是大大的狀態」，因此第一關「外型」秒過關。原PO也補充直呼，當天兩人並沒有發生關係。

事後，原PO也技巧性拋問老公「禮拜六有空嗎？要不要去泡澡？」身為過來人的她，認為以泡湯為由出去，算是進可攻退可守，「（男方）若說好，就是以泡澡為出發點，聽起來合理又不會覺得我很飢渴；若說不好，我也不會沒面子，因為不是求歡被拒絕，是他不喜歡泡澡。」

兩人順利約出去泡湯後，原PO也如願試車成功，尤其老公那一夜金槍不倒的體力，讓她感到很滿意，「第二關就通過了！『好用、可以用、舒服』，後來才開放他繼續追我，最後才答應交往！」

對此，原PO也好奇反問眾男女們，「有人也是先試車過後，覺得性事很契合才交往、結婚的嗎？」

文章曝光後，一票老司機紛紛笑虧，「覺得有錢比較重要，因為等老了，再大也沒用，但錢很好用啊」、「妳經驗真豐富，我還停留在人品階段」、「原PO應該是很年輕的一代，才有那麼理性先試車」、「原來也有女生是先重性再愛的」、「我有一次也跟妳一樣，說要看對方的穴穴，為什麼我就在派出所了？」「遇過本來蠻喜歡會想交往的，結果試車後冷掉」、「真的要先試車啊，不好用幹嘛浪費生命」、「潛水那麼久，終於看到一篇正向文了」、「觀念正確，已羨慕」。

▼網友狂歪樓。（圖／翻攝靠北婚姻－社團討論區）