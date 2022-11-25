　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曖昧女「突想看棒棒」又約泡湯　結局神展開！老司機驚：觀念正確

▲床,性感,啪啪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO自爆，試車感到滿意後，才答應與男方交往。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／劉維榛報導

不少伴侶因床事不合而分開，因此也有人乾脆「先試車再交往」。一名人妻自曝，當初就是先看過老公「挺拔的外觀」才進一步約泡湯試車，確定男方能讓她欲仙欲死後，隨後答應交往。如今試車男一夕變成枕邊人，原PO也好奇拋問「有人也是性事很契合才交往、結婚的嗎？」

一名女網友在臉書《靠北婚姻－社團討論區》表示，目前新婚1年，她剛誕下可愛的寶寶，老公也沉浸在一家三口的喜悅之中，某天老公卻忽然問起原PO一個問題，就是「當初追了很久，怎麼後來願意在一起？還嫁給我？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

聞言，原PO邊竊笑邊直球給答案，「因為你棒棒很大！」事實上，原PO當初先試車才答應老公交往的，「覺得性事契合之後再談感情，這樣感情比較不會變質」，正因為前幾任男友都是交往後，才發現性事不合而分手，令原PO直呼太浪費時間。

話鋒一轉，原PO也自曝老公在追她時，某次兩人在房間獨處，「我就拐他說...可以偷看一下你的棒棒嗎？」老公隨即露出驚訝表情，但恰好有氣氛加持之下，老公的小頭也非常爭氣，「給我看的時候是大大的狀態」，因此第一關「外型」秒過關。原PO也補充直呼，當天兩人並沒有發生關係。

事後，原PO也技巧性拋問老公「禮拜六有空嗎？要不要去泡澡？」身為過來人的她，認為以泡湯為由出去，算是進可攻退可守，「（男方）若說好，就是以泡澡為出發點，聽起來合理又不會覺得我很飢渴；若說不好，我也不會沒面子，因為不是求歡被拒絕，是他不喜歡泡澡。」

兩人順利約出去泡湯後，原PO也如願試車成功，尤其老公那一夜金槍不倒的體力，讓她感到很滿意，「第二關就通過了！『好用、可以用、舒服』，後來才開放他繼續追我，最後才答應交往！」

對此，原PO也好奇反問眾男女們，「有人也是先試車過後，覺得性事很契合才交往、結婚的嗎？」

文章曝光後，一票老司機紛紛笑虧，「覺得有錢比較重要，因為等老了，再大也沒用，但錢很好用啊」、「妳經驗真豐富，我還停留在人品階段」、「原PO應該是很年輕的一代，才有那麼理性先試車」、「原來也有女生是先重性再愛的」、「我有一次也跟妳一樣，說要看對方的穴穴，為什麼我就在派出所了？」「遇過本來蠻喜歡會想交往的，結果試車後冷掉」、「真的要先試車啊，不好用幹嘛浪費生命」、「潛水那麼久，終於看到一篇正向文了」、「觀念正確，已羨慕」。

▼網友狂歪樓。（圖／翻攝靠北婚姻－社團討論區）

▲▼ 。（圖／翻攝靠北婚姻－社團討論區）

►義大利絕美「多功能陶瓷料理鍋」一用上癮！想煮什麼都好輕鬆

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／黃珊珊選前之夜「湧入近4000人」　現場畫面曝光
青龍獎／IU、潤娥現身　女神光芒殺光底片
快訊／蔣萬安選前之夜壯觀畫面曝光！　現場湧進近萬人
胡瓜鬧翻李進良3年破冰了！　小禎認「有約吃飯」鬆口當下狀況
侯友宜、林佳龍選前之夜拚場　兩張圖看人氣「重大懸殊」
「有沒有口交」牙醫一看就知道！　他曝嘴裡1跡象洩端倪
快訊／伊朗「進球遭沒收」半場0比0　威爾斯前鋒濺血
吳亦凡「1戲劇」未上檔徹底沒了　12億投資打水漂

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣第一條「電氣鐵道」曝光！日月潭下百年工程　復刻1:1模型展出

曖昧女「突想看棒棒」又約泡湯　結局神展開！老司機驚：觀念正確

交往後嫌棄！學長男友狂嘴「腿粗臉大餅」　她努力減肥1招復仇超爽

今夜最後一波雨彈轟北台！投票日2地雨勢擾局　下周急凍3天

女友買新車！摳男狂搭便車「拒補貼油錢」嗆：小氣單身一輩子

古典樂界的阿湯哥 約夏·貝爾小提琴獨奏會

有沒有選舉都要出書的八卦？雙北5市長候選人「超辛辣書評」一次看

4.3萬學子赴海外研修　教長鼓勵：勇敢邁向世界打開眼界

法院認證！入境日隔離應算檢疫　檢察官出身機師出手「擬提國賠」

男酸「產婦住月中」只為享受　3000網友砲翻：你就單身到死

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

雲林貨車轉彎　雙載重機自摔捲車底…未戴安全帽「頭遭輾過」2死

弄掉東西！爸使出震撼教育　貓咪一臉呆滯看玩偶被教訓

車停家門收紙條「要吃狗糞嗎」　男PO監視畫面怒告鄰：很猛嘛

半夜直播察覺不對勁回頭　見兒衝出房門媽嚇：鬼片

逆轉贏德國！澀谷萬人狂歡　球迷「綠燈衝路中」快閃慶祝

台灣第一條「電氣鐵道」曝光！日月潭下百年工程　復刻1:1模型展出

曖昧女「突想看棒棒」又約泡湯　結局神展開！老司機驚：觀念正確

交往後嫌棄！學長男友狂嘴「腿粗臉大餅」　她努力減肥1招復仇超爽

今夜最後一波雨彈轟北台！投票日2地雨勢擾局　下周急凍3天

女友買新車！摳男狂搭便車「拒補貼油錢」嗆：小氣單身一輩子

古典樂界的阿湯哥 約夏·貝爾小提琴獨奏會

有沒有選舉都要出書的八卦？雙北5市長候選人「超辛辣書評」一次看

4.3萬學子赴海外研修　教長鼓勵：勇敢邁向世界打開眼界

法院認證！入境日隔離應算檢疫　檢察官出身機師出手「擬提國賠」

男酸「產婦住月中」只為享受　3000網友砲翻：你就單身到死

快訊／蔣萬安選前之夜破2.5萬人！　民眾揮旗嗨喊「翻轉台北」

直擊／無畏風雨！林佳龍選前之夜塞爆　激動支持者喊燒聲

饒慶鈴、陳銘風選前黃金夜攜手走街頭　台東縣市大步向前行

陳其邁選前之夜沒找大咖！立委接力助講「再拚4年，高雄起飛」

韓國瑜18歲照片曝光！　幽默自嘲：珍惜我有秀髮的好時光

台灣第一條「電氣鐵道」曝光！日月潭下百年工程　復刻1:1模型展出

最後一夜 　劉建國徒步護雲林、張麗善一步一腳印貼近選民拜票

選前之夜！民進黨台中市議員6路支持者抵圓滿劇場　現場破4000人

黃珊珊選前之夜「湧入近4000人」　媒體人曝她「笑容越來越多」原因

直擊／蔣萬安選前之夜壯觀畫面曝光！　7點半現場湧進近萬人

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

生活熱門新聞

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

統一發票9、10月中獎號碼出爐

捷運新埔站「人潮塞爆」像跨年！現場畫面曝

對號座被佔位　母一句話讓她氣炸

6縣市大雨特報！明雨彈再升級2地最猛烈

12星座「迎來轉變機會」！一周運勢一次看　金牛有錢入帳

又有3私校撐不住列退場名單！

健保看病要變貴了！檢查、藥費、處方箋都漲價

奧客逼餐廳淨空隔壁桌　顧客吃一半傻眼

喜歡卻不敢說！3星座「把愛意藏心底」　巨蟹假裝不在乎

鹿港天后宮200盞財運燈秒殺　這4生肖快安太歲

今年冬天被消失？氣象局預測出爐　「恐有2到3個寒流襲台」

6縣市大雨！　一圖看投票日天氣

冬裝備好！強冷空氣探15℃　最低溫時間曝

更多熱門

相關新聞

保全裝憲兵娶美嬌娘　她一招甩孽緣

保全裝憲兵娶美嬌娘　她一招甩孽緣

北部一名男子誆騙自己是後備憲兵情治人員，因而娶得美嬌娘，婚後時常傳訊給妻分享工作心得「電視台有播報破獲槍枝毒品案件，都是我們後勤人員幫忙」等，但男子婚後不但未支付家庭生活費用，更逼妻子向父親借錢給他花用，不成後就離家出走，其妻認丈夫欺瞞又讓她獨守空閨達3年，只好訴請離婚，士林地院判准。

20歲女懷孕被逼簽6協議！墮胎「嬰屍送他家」

20歲女懷孕被逼簽6協議！墮胎「嬰屍送他家」

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

美女主播周玉琴甜嫁64歲名嘴

美女主播周玉琴甜嫁64歲名嘴

登記結婚　楊植斗自嘲：我摔到牽手

登記結婚　楊植斗自嘲：我摔到牽手

關鍵字：

交往試車老公結婚性事契合

讀者迴響

熱門新聞

8名烏克蘭辣模穿超高衩當伴娘！新郎看失魂笑翻

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

許老三反常安靜...小S靠近才知「事情大條」爆哭

快訊／張穎穎發聲護汪小菲！　

吳亦凡一審判決結果出爐

「有沒有口交」牙醫一看就知道！1跡象洩端倪

萊爾富開出張百萬發票！

護理師搶救車禍重傷患　回家才知是女兒崩潰

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

一代廟會傳奇殞命！妻見黑影哭喊：祢真的回來看我

汪小菲半夜床上直播「神秘女露餡」

統一發票9、10月中獎號碼出爐

快訊／具俊曄發聲：停止造謠！

賈永婕「千萬床墊沒賣汪小菲」公開對話細節

捷運新埔站「人潮塞爆」像跨年！現場畫面曝

更多

最夯影音

更多
田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下

田馥甄心疼她「為救狗兒子沒了」　回想田蹦：我有珍惜每個當下
「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

「一代廟會傳奇」重機摔車亡　禮生妻：幫摯愛放棄急救好痛

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

色鉛筆→鎖鏈、玫瑰花　藝術家刻微型雕塑品！

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S為二女兒Lily慶生她感動哭！　唸卡片哽咽：你們比我重要太多

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

小S首現身！　遭汪小菲砲轟3天..秒衝進電梯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面