宋朝驗屍書曝光、90年前美術史謎團解謎　台北古書拍賣會展出

▲台北古書拍賣會當中，也收錄多本宋朝驗屍書「洗冤錄」，此為《補注洗冤錄集證四卷》附刊檢骨圖格一卷作吏要言一卷。（圖／主辦提供，下同）

記者林育綾／台北報導

「清風似友—台北古書拍賣會」即將於12/2 在誠品信義店暖身預展，12/4下午正式拍賣，超過300件珍古稀作，其中話題最高的是日本大正時代畫家竹久夢二的「王春花卉」，將解謎90年前美術史謎團；另有多本「洗冤錄」，詳細記錄各種驗屍方法，是宋朝醫學與刑事偵查名作。

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▲竹久夢二《王春花卉》是起拍價最高的話題之作。

此次台北古書拍賣會由「掃葉工房」主辦、誠品書店協辦，其中起拍價最高的話題之作，是竹久夢二的「王春花卉」，經日本專門研究者指出，此畫可能為竹久夢二1933年訪台遺留的作品，也讓當時來台賣畫，卻一件也沒賣出的不解之謎有了線索。

▲《洗冤錄詳義四卷》附刊摭遺二卷摭遺補一卷。

拍賣會也收錄多本「洗冤錄」，包含以全世界第一部有系統的司法驗屍書《洗冤集錄》為基礎、加以闡發編校而成的《補注洗冤錄集證四卷》和《洗冤錄詳義四卷》，詳實記錄各種死因的驗證方法，甚至根據屍骨實物重新繪製全身骨骼解剖圖，是宋朝醫學與刑事偵查名作。

其他古書也能看見，古人的娛樂一點也不輸給現代，如《益智圖二卷》由晚清文人童叶庚書寫自己以傳統「七巧板」為基礎，創造出風靡一時的益智遊戲，花果、鳥獸、魚蟲等複雜幾何圖案都能拼組，挑戰空間概念。

▲《益智圖二卷》由晚清文人童叶庚書寫自己以傳統「七巧板」為基礎，創造出風靡一時的益智遊戲。

如果想知道想知道古人如何耍戲法、變魔術，可以看《中外戲法圖說》作家唐再豐，因傾心戲法遍訪名師，收錄320套罕見的民間技藝，也讓不少傳統戲法得以流傳後世。

▲▼《中外戲法圖說》收錄320套罕見的民間技藝。



還有日本最早的第一部植物圖鑑《本草圖譜》，以《本草綱目》、《救荒本草》增補修訂而成，摹擬真實植物繪製近2000種彩色植物版畫，更以日本江戶時代「浮世繪」套色技法「暈かし」製作而成，不論藝術美學或學術價值均稱鉅著。

▲還有日本最早的第一部植物圖鑑《本草圖譜》。

而華人自古以來堅信風水，《諏吉便覽不分卷》通過陰陽術數選擇吉日，藉此達到趨吉避凶目的，套用至現在也同樣適用。《記紀物語》以敘述故事的文學體裁，講述日本的創世神話與歷史故事；《子不語二十四卷》書名取自《論語 · 述而》「子不語怪力亂神」，專記鬼神怪異之事，也借奇聞異事針砭時弊、揭露官場黑暗。

▲《子不語二十四卷》專記鬼神怪異之事。

現代文學作家的精彩佳作，同樣值得關注，包括文壇聖俠金庸的第一本武俠小說《書劍恩仇錄下集》、傳奇作家三毛描繪對愛情的哀悼與親情的自省作品《背影》；詩人席慕蓉浪漫經典《無怨的青春》等，皆為親筆簽贈版。

▲▼金庸《書劍恩仇錄下集》 親筆簽贈書。

另外還有楊逵的成名代表作《送報伕》為拉丁化新文字本，在1900至1930年因為漢字學習不易，故推行漢字拉丁化運動以助於提昇全民教育，意義深遠。

書籍之外，具有年代的古物也讓人眼睛為之一亮，像是清末民初發行的佛教經典《佛說無量壽經上下二卷》和《佛說觀無量壽經一卷》，每卷長近 10公尺，可從容地展讀念誦；也有影響華人現代藝術的重要畫家席德進簽名畫集等，都將在拍賣會上供愛好者競標保存。

▲畫家席德進簽名畫集。（圖／主辦提供）

「清風似友—台北古書拍賣會」於12/2-12/3於誠品信義店3樓FORUM預展，12/4下午正式拍賣，對古書有興趣的民眾，可把握機會感受古書獨有的魅力。