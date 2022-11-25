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抗議天王柯賜海人生謝幕　「百億身家」傳說揭密

抗議天王柯賜海蝸居在2坪不到的廂型車，11月21日被發現陳屍車上。（圖／翻攝畫面）

▲抗議天王柯賜海蝸居在2坪不到的廂型車，11月21日被發現陳屍車上。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「抗議天王」柯賜海11月21日被人發現陳屍在陽明山上的廂型車上，享年66歲，回顧其一生可說是傳奇跌宕。柯賜海早年靠著法拍屋出道致富，曾包下君悅飯店作為長期住處，晚年因帕金森氏症搬往陽明山上養病，蝸居在小小的車內，孤獨走完一生，令外界關注的是，柯賜海猝死後，他對外宣稱的大批財產下落成謎。

本刊調查，柯的第3任妻子林思佳2018年底向媒體指控柯的妹妹柯寶珠和外甥女王美涵「霸占」他200億元財產，林思佳聲稱柯年輕時賺了約200億元，都是由小姑柯寶珠管理。另外，柯自己曾對媒體說，他選擇投資的法拍屋，一棟物件大都1、2億元，每年手上都有40至50間的法拍屋進出，媒體以此推估他的財產應該有70至80億元，但柯真這麼有錢嗎？

柯賜海到到底有多少財產，枕邊人或許比較清楚，不過2010年底與柯結婚、有「台塑林志玲」之稱的張美丹就不認為柯很有錢。

2011年4月柯發生家暴案，張美丹報警並申請保護令，柯指張女嫁他是為了錢，但張透過媒體反駁說：「我有工作，他沒有工作，他才沒有錢！」另外，柯賜海2004年曾誇口自己名下有兩、三百棟房子，但「上流美」許純美則對柯叫陣、要比一比誰錢多，許拿出35張、聲稱市價百億元的地契為證，但柯只笑著搖頭說：「我沒辦法跟她比，我不想跟她比。」

資深法界人士判斷，柯賜海幾十年來靠詐騙應該會有些偏門收入，但是否會高達數十億或上百億這麼多，實在不無疑問，特別是柯的太太林思佳後來連健保費也繳不出來，還打電話向柯要。另外，柯自己在2018年因偽造文書被判刑7個月，但他付不出易科罰金21萬元，還打電話向林思佳求救，要他找小姑柯寶珠幫忙繳罰金。

2019年柯和林思佳分居、離婚後，患有帕金森症的他甚至只能睡車上，洗澡還到公園公共溫泉浴池，柯口中的兩、三百棟房子，他太太所謂柯委託小姑代管的200億元財產是真的嗎？還是這一切都是吹噓的？真相如何，恐怕只有入土的柯和他最信任的家人才知道。

多數民眾對於柯賜海的印象，莫過於他常帶著流浪動物出面抗議，一句「馬英九還我牛」更一度成為網路流行用語。（圖／報系資料照）

▲多數民眾對於柯賜海的印象，莫過於他常帶著流浪動物出面抗議，一句「馬英九還我牛」更一度成為網路流行用語。

說起柯賜海，多數民眾對他在受訪者、連線記者背後高舉抗議標語的身影再熟悉不過，一句「馬英九還我牛！」還一度成為網路流行用語，但他自2014年參選花蓮縣長失敗後即逐漸淡出媒體。

柯賜海早年風光一時，他曾向媒體自稱出身台南望族，分得祖產5000萬元，不過最後卻因投資房地產等虧損不少，後續輾轉發現法拍屋有利可圖，因而再靠著法拍屋起家翻身，甚至還長期租下君悅飯店其中一間房，當2019年他再登上媒體版面，卻被拍到一人獨居在陽明山上以車為家。

柯賜海晚年深受帕金森氏症之苦，儘管他自稱交過9任女友、有過3段婚姻，育有一子一女，但人生最後階段時卻是自己一人獨自度過。附近居民表示，他3年前搬到陽明山上養病後，便過著以車為家的生活，平常多會在公共浴池裡泡溫泉、盥洗，再接著前往公園健走、運動，而吃飯等日常則是靠他自己簡單炊煮，或是在7-11裡簡單解決，日子過得也算是平靜安穩。

被媒體發現一人獨居在陽明山上時，柯賜海儘管瘦了不少，但精神仍相當不錯，他還曾向記者喊話表示自己要重出江湖，要再度參選花蓮縣長，不料還沒等到他重出江湖，就先傳來噩耗。

柯賜海常趁機在政治人物受訪或記者連線時在背後高舉標語抗議，成為另類抗議天王。（圖／報系資料照）

▲柯賜海常趁機在政治人物受訪或記者連線時在背後高舉標語抗議，成為另類抗議天王。

由於柯賜海長年拖著病體獨自一人住在陽明山上，附近鄰居和警方擔心他若遇變故無人照應，常常會過去柯賜海的「家」適當給予關心。而11月20日，深受帕金森氏症影響的柯賜海也從能順利健走變成四肢僵化，僅能踏著小碎步前行，因此不慎跌倒撞倒頭，儘管大家在第一時間便上前給予關心，消防人員更測量柯的脈搏、血壓，詢問是否需要送醫，但都被柯一一拒絕。

眼看無法勸說柯賜海就醫，加上近日來溫差大，警方無奈之下也只好打電話給遠在台南的柯賜海妹妹，希望她能多多關心哥哥的狀況，只是遠水救不了近火，妹妹一接獲消息，也緊急再將哥哥跌倒的消息轉達給姊姊，要姊姊多加留意。

21日一早，柯賜海躺在自己廂型車上小憩，窗戶微開，由於前一日柯才因剛跌倒，一旁的攤販也上前關心，詢問柯賜海「還好嗎？」一開始柯還能正常和攤商應對，表示自己沒事；孰料才剛過1小時，柯賜海的姊姊抵達時卻發現他躺在車上一動也不動，腳邊還有一坨嘔吐物，嚇得緊急報警，警消人員到場時，發現柯已出現屍僵情形，明顯死亡。

事後，柯的姊姊忍痛向媒體鞠躬致意，悲傷處理後事。而儘管人不在台北，卻是最熟知哥哥近況的柯賜海妹妹，面對本刊詢問柯賜海最近還好嗎時，妹妹則在電話中語帶哽咽的表示，「我很難過，我真的很難過，你不要問了」，隨即掛上電話，一代抗議天王的傳奇一生也就此落幕。

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