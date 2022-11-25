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瘋電影／黑亞當　英雄是為了掩飾不幸而誕生的假光環

文／賴賴

▲▼黑亞當。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

看到沙贊才想起這不就是我們小時候的電視卡通「蘇珊」，只要喊「蘇珊」，蘇珊就像神燈一樣但速度更快的出現來救我們，當年的英雄人物有卜派、太空飛鼠等等，都是出現打壞人的英雄，只有蘇珊用叫的立刻就出現，原來就是沙贊，真是多年不見甚是懷念呀，五年級的童年回憶。

這部電影有太多影子了，感覺有「孫悟空大鬧天宮」，又有「雷神索爾：愛與雷霆」壞蛋雷同的設計，漫威的奇異博士在這裡變成命運博士等等，感覺真是太多似曾相識呀，但整體仍是好看的，巨石強森這幾年被磨得演技挺好，而大量的電腦特效設計相當有新意，速度感極佳使得觀影一點都不無聊，整體感像在說侵略別國的獨裁國家，最終還是要靠這些超級英雄來搞定，但是英雄顧慮太多，所以來個殺人魔處理。電影流暢好看。但不建議給小孩看太多暴力。

片　　名：黑亞當
英文片名：Black Adam
類　　型：動作、科幻
上映日期：2022-10-19
片　　長：02時05分
導　　演： 豪梅寇勒特瑟拉(Jaume Collet-Serra)
演　　員： 巨石強森(Dwayne Johnson) 、 莎拉夏希(Sarah Shahi) 、 皮爾斯布洛斯南(Pierce Brosnan) 、 歐帝斯哈吉(Aldis Hodge) 、 馬文坎薩利(Marwan Kenzari)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：華納兄弟


劇情大綱

在遠古的坎達克，特斯亞當（巨石強森　飾演）被賦予眾神的強大力量，但因他將力量用在復仇，於是被囚禁，後成為黑亞當。經過近5000年後，黑亞當從人類成為神話，再成為傳奇；如今他已獲得釋放，但其獨特的正義形式是出於憤怒，因此受到當今正義協會的英雄們挑戰，包含鷹俠、命運博士、原子粉碎者和旋風。

《黑亞當》由豪梅寇勒特瑟拉執導，劇本由亞當希特克、羅里海恩斯及索赫拉布諾希爾瓦尼撰寫，故事及角色改編自DC漫畫。黑亞當一角由比爾帕克及C.C.貝克所創作。製片包含比尤弗林、巨石強森、丹妮賈西亞、海勒姆賈西亞，以及理查德布雷納、濱田沃特、戴夫諾伊斯塔特、克里斯潘恩、艾瑞克麥克勞德、傑夫強斯和斯科特謝爾登。

▲▼黑亞當。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲為了兒子而憤怒成為魔王。

▲▼黑亞當。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲姊弟為了尋找魔鬼王冠而深入險境。

▲▼黑亞當。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲除了巨石強森，皮爾斯布洛斯南的客串有著影片質感加分的效果。

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