點亮公益，為愛發光！上海台企號召關懷身心障礙兒童

記者趙禕/上海報導

將一瓶瓶飲盡美酒的空瓶幻化成一件件色彩繽紛的藝術作品，為身心障礙兒童點亮一盞盞明燈！由台資企業競衡集團旗下美景酒莊主辦的「美景酒莊．感恩公益活動」今天在上海舉行，希望透過這些身心障礙兒童手中的展現的美，得到更多人為身心障礙兒童付出關懷以及為環境保護投入支持。

▲台資企業競衡集團旗下美景酒莊主辦的「美景酒莊．感恩公益活動」今天在上海舉行。（圖／記者趙禕攝）

這場在感恩節舉辦的公益活動，主辦方秉承著「在創造藝術的同時，為環保和特殊人群發聲」的初心發出號召，立即得到上海市台灣同胞投資企業協會、上海市青浦區徐涇鎮黨群辦、上海市台協台青部、889創客平台、優孚亞、衡新醫療等單位攜手支持；更有上海市青浦區輔讀學校、三葉草兒童健康園、湛藍公益、ELG學建、微關愛、幸運兒發展中心等關懷弱勢群體的教育機構及公益單位參與，這些單位帶領學生們利用廢棄玻璃酒瓶進行二次創作，把一個個空酒瓶變廢為寶，充份展現了他們的特殊天賦及巧思，在「不平凡」中發現藝術發現美。

▲▼特殊兒童們發揮巧思，用空酒瓶變廢為寶創作出來的藝術作品。（圖／記者趙禕攝）

做為本場活動的主辦人，美景酒莊品牌創始人詹衡說：「我們將通過不同會議，為大眾及弱勢群體家庭們傳達更多知識分享及人文關懷，以此來使弱勢群體家庭能夠更好地融洽家庭關係，使弱勢群體能夠更快地融入社會，更容易被社會接納。同時，我們希望通過宣佈廢棄酒瓶環保的『美景環保永續』啟動計畫，促進葡萄酒與玻璃瓶的環保運動，向大眾傳遞美景酒莊對於環保的重視及投入，也呼籲大眾共同為環保事業盡一份力。」

▲️美景酒莊品牌創始人詹衡。（圖／記者趙禕攝）

競衡集團董事長張簡珍也表示，競衡集團致力於自閉症兒童的議題關懷及教育交流，曾經邀請學術領域權威人士做特殊病症干預研究成果分享，並且多次舉辦座談交流幫助特殊孩童與家長共同成長。目前已經協助許多特殊孩童得到合適的教育及資源整合，他們願幫助更多孩子發聲，使特殊家庭對自閉症有更全面的了解及認識，也希望通過這次活動引起大家對於弱勢群體的關注，從每一個體開始把愛傳遞下去；未來更將整合海峽兩岸資源，持續致力於弱勢群體的關懷工作。

▲競衡集團董事長張簡珍。（圖／記者趙禕攝）

主辦方還和六家關懷弱勢群體的教育機構及公益單位代表，把他們對特殊孩童的祝願寫在心願卡片上，將承載心願的卡片放進玻璃吊球掛上現場佈置的希望樹上，點亮希望樹上的燈光象徵美好的願望終將實現。

▲主辦方和關懷弱勢群體的教育機構及公益單位代表把心願卡掛上希望樹。（圖／記者趙禕攝）

▼希望樹上的燈光亮起象徵美好願望終將實現。（圖／記者趙禕攝）





參與主辦本次公益活動的上海市台協也鼓勵台企台商踐行社會公益，為社會各界持續關愛特殊群體貢獻力量，努力營造一個充滿愛心的台商大家庭。

▲參加活動的人們希望感恩與關懷的活動能一飛衝天，帶動更多人參與。（圖／記者趙禕攝）