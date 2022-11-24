香港電費又漲！　一年狂飆45%

▲香港。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港兩家電力公司中電、港燈近日宣布，明年1月將再度調漲電費，與本月相比，淨電價分別加6.4%及5.5%。與今年相比，中電、港燈累計調漲電費分別約兩成、四成半。

根據香港電台報導，中電方面，明年基本電費將維持不變，但燃料費會加至每度電62仙（Cent），同時提供1.3仙地租及差餉特別回扣，因此平均淨電價為154.4仙，較本月增加6.4%。與本年1月相比，中電累計加電費約兩成。

港燈方面，明年1月起客戶的平均淨電費每度電197仙，較現時11月增加10.2仙，加幅5.5%，其中基本電費為每度電114.5仙，燃料費則加至每度電82.5仙，港燈提供1仙的特別回扣。與本年1月相比，港燈累計加電費約4成半。

中電表示，會從電費穩定基金結餘撥出款項，向客戶提供全新的「特別節能回扣」。明年住宅用戶每期帳單用電總量不多於600度電力、非住宅客戶每期帳單用電總量不多於500度電力，可享有「特別節能回扣」。中電還說，相關措施有助用戶抵銷部分平均淨電價的增幅，預計超過一半住宅及非住宅的用電帳單受惠。

港燈表示，已盡最大努力將加幅減至最低，也理解電費調整會對基層家庭帶來影響，因此會撥出4000萬元推出「特別電費補助」，凡當月用電量300度或以下的住宅用戶，可獲每度電9.5仙補助，預計有20萬客戶受惠，涵蓋超過4成半港燈住宅用戶，以一個月用電量300度住宅用戶為例，在計入「特別電費補助」後，明年1月電費將為458.6元，較現時11月的456.5元僅多出2.1元。