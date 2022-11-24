交友軟體約人！他「國小內嘿咻少女」吃官司　結果大逆轉

▲小美證稱，她和小明發生性行為時，有拿下口罩，對方並不知道她的年紀。（示意圖／翻攝pixabay免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

嘉義男子小明（化名）和14歲少女小美（化名）在校園內發生關係，因此被起訴，他辯稱不知道對方14歲以上、未滿16歲。法官則認為，從少女的身高、身形與穿著，更非能讓被告一眼就知被害人為14歲以上、未滿16歲，因此判無罪。

判決指出，2021年11月，小明透過交友軟體認識一名15歲少女，和對方約在某國小，而少女則找小美一起陪同赴約；沒想到過程中，小明竟在校園內對小美下手，被檢察官依妨害性自主罪提起公訴。

小明坦承兩人有發生關係，但辯稱當時在國小見面的兩名少女，他不知道哪一位是與他在交友軟體聊天的人，「小美剛開始很主動就與我聊天，我以為她是在交友軟體跟我聊天的人」，該交友軟體是匿名的，可由各用戶自行設定交友關係、地區、性別，所以他不知道小美14歲以上、未滿16歲。

小明辯護人則辯稱，檢方唯一提出證據就是15歲少女證述，曾在交友軟體上向被告表示自己15歲、小美14歲，但從法院向業者調取對話紀錄，少女根本未在交友軟體上向被告提及年齡；且小美身形屬豐腴型，其身高再穿上高跟鞋，任何人都會認為對方已成年。

小美則證稱，她和小明發生性行為時，有拿下口罩，對方並不知道她的年紀。嘉義地院法官認為，根據小美正面照片，其外表尚非明顯透露稚嫩氣息，加上她的身高、身形與本案發生時穿著，更非能讓被告一望即可知悉被害人為14歲以上、未滿16歲。

法官指出，檢方所舉出證據，僅能證明被告有對被害人猥褻、性交行為，對於未滿16歲一事，因認不能證明被告犯罪，基於「罪證有疑，唯利被告」原則，因此判無罪。全案可上訴。