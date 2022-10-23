陳明通成功預判中共常委四上四下　藍綠委關注「習強權」一把抓

▲國安局長陳明通。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中共20屆一中全會23日選出新一屆7名政治局常委，排名首位的習近平如預期3度擔任總書記，其餘6人依序為李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希，值得關注的是，國安局長陳明通上周在立院答詢稱，若換下4個常委，入選皆是習近平人馬，代表將採「習式毛澤東兵法」，一語成讖。國民黨立委陳以信受訪說，人選與陳私下透露的好像不一樣，應該算「一半答對一半答錯」；民進黨立委蔡適應則表示，掌握程度比19大進步不少。

▲中共中央政治局常委。（圖／路透社）

▲中共政治局新任常委名單及現職。（圖／ETtoday視覺中心）

陳明通上禮拜在立法院外交及國防委員會備詢時，陳以信及蔡適應均關注中共20大政治局常委人選的議題。陳以信列舉5人名單，包括中央政治局委員陳敏爾、胡春華、李強、李希及丁薛祥，詢問其中幾人會獲選入常？陳明通當時回應，若從「七上八下」遊戲規則來看，大概就是王滬寧、汪洋、李克強、胡春華、趙樂際、丁薛祥等會入常，但後來媒體又傳出「三上三下」等各種說法，他不便公開說，會私下向立委說明。

陳明通也說，若「七上八下」規則沒被打破，代表中共路線仍兼顧「改革開放」與習的「共同富裕」路線，若打破該規則變成「四上四下」，入常的都是習近平的人馬，代表完全會是習近平路線主導。

根據今天選出新一屆7名政治局常委名單，包括留任的習近平、趙樂際、王滬寧，還有李強、蔡奇、丁薛祥、李希等4人當選。而一度被外界看好的現任國務院副總理胡春華並沒有進入新一屆政治局常委會。

對此，陳以信指出，國安局長對於大改選的評估準不準是一回事，重要的是這考驗著國安單位情報搜集、情勢判斷的能力，陳明通有猜到可能「四上四下」習展毛氏兵法，但人選和私下與自己說的好像不一樣，應該算陳明通一半答對一半答錯，至於自己提出5個名單中了3個。他說，「大致在預判的範圍之內，還是在掌握之中」。

陳以信表示，這份名單最大特色就是沒有接班人，也有以「習近平意志」為一切規則的意味，顯現「習強權」一把抓，而習近平權力愈加鞏固，中共愈加極權，兩岸關係將會愈加凶險，國際情勢也會越來越緊張，這是台灣未來要面對的事情。

蔡適應受訪時則說，國安局此次掌握程度比起5年前的19大時進步不少，這次的換屆名單中呈現「四上四下」，並由習家軍人馬壟斷常委職位，在非民主國家中如果權力獨尊一人，容易造成負面結果，目前習近平屬於第五代領導人，也是自毛澤東的第一代領導以來權力最集中的世代。他特別提醒，國安局和各有關單位應持續關注中共內部變化，以隨時推出相對應作為。

▲立委陳以信。（資料照／記者李毓康攝）

▲立委蔡適應。（資料照／記者屠惠剛攝）