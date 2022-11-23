許淑華曬「18歲嫩照」　網驚呼：也太逆齡「還撞臉葉蒨文」

▲台北市議員許淑華在臉書分享18歲嫩照。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）

記者楊惠琪／台北報導

九合一大選倒數3天，除了選出地方公職人員外，也將同步進行「18歲公民權」的修憲複決公投，不少候選人也秀自己的「18歲嫩照」表態支持。民進黨台北市議員許淑華今（23日）在臉書秀出自己的18歲照片，她說，18歲的自己愛漂亮，不懂政治，聽爸爸講黨外故事還懵懵懂懂，沒想到後來跟政治緣分這麼深厚。

許淑華今（23）在臉書跟風，放上自己18歲的照片，照片中的她，留著一頭俏麗短髮，白色上衣、高腰牛仔褲，還塗上鮮豔口紅，就如同她自己所說，是愛漂亮的18歲。

許淑華說，「18歲的我，愛漂亮，喜歡看漫畫，偶爾揪同學一起翹課，享受自由，愛聽歌喜歡買卡帶跟同學分享，那時還不懂政治，聽爸爸講黨外的故事懵懵懂懂，也沒想過後來自己跟政治緣分這麼深厚。」

不過，她表示，現在的18歲比她們那時候懂得更多，從小接觸自由的空氣！青春轉大人的關鍵18歲，從投票權開始關心社會，呼籲大家支持18歲公民權。

許淑華的18歲嫩照一出，馬上掀起網友留言討論，「也太逆齡，這根本昨晚拍的」、「現在比18歲的時候還年輕」、「這個18歲比其他人時期還長」，還有網友說「怎麼好像葉蒨文」。

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