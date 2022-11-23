蔣萬安妻石舫亘憂周六降雨機率高　市場拜票喊：一定要出門投票

▲蔣萬安妻石舫亘訪木柵市場。（圖／蔣萬安競辦提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

選戰最後倒數！台北市長候選人蔣萬安太太石舫亘今（23）日前往文山區木柵市場，和攤商及採買民眾問候、懇託。支持者依舊熱情，石舫亘除了感謝外，但也憂心周六降雨機率高，呼籲大家一定要出門投票，許台北一個更好的未來。

石舫亘今日與台北市議員耿葳一同前往木柵市場，由自治會長高秀雄及多位在地里長陪同參與，向攤商老闆及採買民眾一一問候。

有攤商老闆送上菜頭、蒜，代表「好彩頭、高票凍蒜」，也遇上許多熱情民眾比出大大的「6號手勢」加油打氣，祝福蔣萬安「高票當選」，並向石說「辛苦了！」「要小心喔」「一定要當選！」面對多位支持者要求合照，石舫亘也來者不拒，展現高人氣。

拜會過程中，石舫亘還遇到和她一樣的孕媽咪，兩人挺著孕肚相互寒暄，並互祝順產，場面溫馨。

石舫亘說，今天是蔣萬安「萬安台北出運行」車隊掃街第二天，自己和蔣萬安把握時間分進合擊，夫妻分頭爭取更多市民朋友的支持，「相信萬安會拚盡全力，實踐市民對台北未來的盼望。」

石舫亘還表示，這幾天看了天氣預報，禮拜六的降雨機率高，仍要邀請大家出門投票，更要請親朋好友一起支持六號蔣萬安，許台北一個更好的未來。