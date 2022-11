快訊／土耳其西北部發生規模6.1強震　深度僅10公里！至少22人受傷

▲土耳其西北部發生規模6.1地震。(圖/翻攝自USGS)

記者張寧倢/綜合報導

根據美國地質調查局(USGS)數據,土耳其於當地時間23日清晨4時8分發生規模6.1地震,震央位於土耳其西北部城市迪茲傑(Düzce),震源深度僅10公里。根據BNO News報導,土耳其衛生部證實,目前已傳出有22人受傷。

推特上有網友上傳家中監視器畫面,可以看見地震搖晃程度強烈。也有網友po出地震當下天還未亮,就有許多民眾驚慌逃出門,上汽車狂按喇叭的驚險情況。

Turkey Earthquake with magnitude 6.1 in Duzce. The earthquake was felt in many cities, especially in Istanbul and Ankara. #istanbul #ankara #deprem pic.twitter.com/TiPvaGjDvM