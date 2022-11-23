　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

父病逝放榮總太平間10年！　貧女淚灑法庭...承諾籌錢領回遺體

▲▼台北榮總。（圖／記者宋良義攝）

▲台北市連姓女子明知父親病逝榮總，竟拒絕領回遺體，更一放就是10年 。（圖／記者宋良義攝）

記者黃宥寧／台北報導

鼻酸！北市張姓老翁於2012年榮總醫院病逝，連姓女兒經多次通知，仍將父親遺體棄置醫院太平間至今，拒領回辦後事，院方感到棘手，並提出解決方案，均遭連女拒絕，榮總只好提告。連女被依遺棄屍體罪起訴，（今）23日法院首開庭，連女淚灑法庭，向法官說「我希望父母（葬）同穴，這是我的責任」並允諾會將父親遺體領回。

法院23日首次開庭，大女兒連女（47歲）難過說，父親過世前都是她揹醫療債務，妹妹等家人相繼生病，無收入已喘不過氣，父親2012年5月3日病逝後，當時經濟陷入困頓，才將父親放置醫院太平間。

她接著哽咽解釋：「北榮請我樹葬，但我希望父母同穴（土葬放在一起）」也不希望給外面的人幫忙，畢竟這是身為女兒責任，才會想盡全力去做，也不希望得癌症的家人們又因父親後事，過著懸崖般的日子。」

連女強調：「我有認真在進行（指籌錢），預計12月20日就可以領回父親遺體」，法官則問連女胞妹有無意見，連姓胞妹則說「我白內障，能力真的不夠，其他家人也沒工作，我姊會處理」。

最後，連女流淚說「兄弟姊妹很困難，我不忍心再把責任丟給他們，否則他們真的會永無翻身」，法官則嘆口氣對她說「我母親過世也是火葬...時空背景不一樣，要量力而為」。全案諭知12月28日續行準備程序。

病逝的張姓老翁育有4名女兒，老翁於2012年5月3日因病去世，院方多次通知連姓大女兒將遺體領回，卻一直沒有下文，並放在太平間，一放就是10年。期間，連女以各式理由延期，甚至沒到醫院關心或過問父親遺體存放狀況，更沒有祭拜，因此遭市政府提告。

連女（47歲）警詢、偵查時表示，當時父親去世有向其他3名妹妹表示「父親後事我處理就好」，並且坦承拒絕接受院方提出的解決方案；她的妹妹們偵查時也表示，大姊說會將父親後事處理好，因此沒介入，而3個妹妹先前已獲不起訴處分。

檢方根據榮總催告、連女手寫回信等，依刑法第247條第1項之遺棄屍體罪將她起訴，並建請法院加重其刑。

►超多好菌、超級有「酵」！宏醫敏8盒特價2911元

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／千萬元「被處決床墊」是替死鬼？飯店回應了
父病逝丟太平間10年　貧女淚灑法庭訴原因
大S千萬床墊銷毀「品牌回應了」！　網笑瘋：汪小菲會氣死
汪小菲的床墊割爛要燒毀！　處理費用曝光
口罩解封3階段規劃曝！12月初戶外免戴
專家驚！「被處決」床墊是燒替品　非汪小菲千萬床墊
快訊／下班注意！國1高架4車追撞　嚴重回堵14公里
獨／工程師花50萬買「3情趣娃娃」　實際啪啪心得曝
雨再下2天！「入冬最強冷空氣」下周抵台　挑戰冷氣團等級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

壯圍鄉代候選人+樁腳、頭城鎮長候選人樁腳　現金賄選被起訴

父病逝放榮總太平間10年！　貧女淚灑法庭...承諾籌錢領回遺體

快訊／台中男自撞護欄「一度受困車內」　無生命跡象搶救中

快訊／下班注意！國1高架南向4車追撞　車流回堵14公里到堤頂

匿名宣傳車趴趴走抹黑　「閃妹」里長江珮瑩赴桃檢提告

北市選情三腳督　3主任檢察官將進駐「選前之夜」防突發狀況

放款男遭勒斃深山曝屍4天　板車司機「活結線圈」曝設局洗劫

苗栗後龍鎮里長賄選每票1000元　候選人+4樁腳+1選民被起訴

法務部催討文書係金ㄟ！退休老醫師以為遇詐騙...領700萬被擋下

油漆工嫌太累！面試「輕鬆月賺10萬」秒淪豬仔　一封簡訊救了他

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

韋汝爆小黃瓜案..王思佳親發聲　酸：有人為通告說謊還道歉

大S經紀人發聲！淚揭汪小菲罪狀　葛斯齊向張蘭開戰「年底前揭真相」

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

魔獸現身聚會...李晶晶貼心幫夾菜！　「摟賈永婕燦笑」她笑喊：可以橫著走了

壯圍鄉代候選人+樁腳、頭城鎮長候選人樁腳　現金賄選被起訴

父病逝放榮總太平間10年！　貧女淚灑法庭...承諾籌錢領回遺體

快訊／台中男自撞護欄「一度受困車內」　無生命跡象搶救中

快訊／下班注意！國1高架南向4車追撞　車流回堵14公里到堤頂

匿名宣傳車趴趴走抹黑　「閃妹」里長江珮瑩赴桃檢提告

北市選情三腳督　3主任檢察官將進駐「選前之夜」防突發狀況

放款男遭勒斃深山曝屍4天　板車司機「活結線圈」曝設局洗劫

苗栗後龍鎮里長賄選每票1000元　候選人+4樁腳+1選民被起訴

法務部催討文書係金ㄟ！退休老醫師以為遇詐騙...領700萬被擋下

油漆工嫌太累！面試「輕鬆月賺10萬」秒淪豬仔　一封簡訊救了他

快訊／魔笛最後一舞！　上屆亞軍克羅埃西亞半場0比0摩洛哥

壯圍鄉代候選人+樁腳、頭城鎮長候選人樁腳　現金賄選被起訴

球賽剛過一半！沙烏地球員「猛拍梅西後背」　狠嗆：你不可能贏

銷毀千萬床墊遭疑替代品　S Hotel：確實是S家載來「不清楚品牌」

南科園區救災有撇步　自主防災未雨綢繆

中信盃黑豹旗／「有看到一點機會」　陽明工商不敵普門

汪小菲近千萬床墊下場　傳支解論斤賣？北市環保局這樣說

迎接世足賽熱潮　市府推動VR足球體驗活動

本土BL劇《HIStory5》來了！「禁慾系上司」陳璽安甜摟徐韜談格差戀

父病逝放榮總太平間10年！　貧女淚灑法庭...承諾籌錢領回遺體

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

社會熱門新聞

女大生住校竟淪「八大小姐」　慘遭毆打才曝光

即／台南市議員候選人宣傳車事故　女騎士傷重不治亡

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

日海灘無名屍竟是台灣人　1根釘子讓祂回家

即／台64重機男撞計程車慘死　司機最新下場曝

母剛過世！她秒領光26萬存款　家人怒告

快訊／議員候選人宣傳車車禍！婦人遭撞命危

即／爆乳妹開BMW撞死工人　三度無照酒駕遭判7年半

妻承諾等他回來　夫坐牢3年後見通知傻了

即／北市候選人遭攻擊「頭部縫4針」　25歲男曝動手原因

轎車關鍵1物！抓包夫出軌　小三：你過短

女同事誘人夫：會議室等你　狂啪20次慘了

獨／酒店女「買水泥」證據找到了　警追男共犯

更多熱門

相關新聞

爆乳妹酒駕撞死人判7年6月　求減刑被打臉原因曝

爆乳妹酒駕撞死人判7年6月　求減刑被打臉原因曝

29歲林筱路今年6月21日3度無照酒駕搭載黃姓閨蜜，行經淡水區民族路口時，無視前方路障，高速撞死54歲方姓交管工人，法院審理時，她坦承犯行，並自認符合自首要件，士林地院今（23日）一審宣判，依不能安全駕駛動力交通工具罪而致人於死罪處7年6月徒刑。判決理由指出，林女肇事後遭工人包圍、鄰近派出所根本「無所遁形」與「真心悔悟」減刑要件不符。

看完大S到蕾神！她曝3關鍵「才能在婚姻進退得宜」

看完大S到蕾神！她曝3關鍵「才能在婚姻進退得宜」

離職金融男闖辦公室　拿女同事高跟鞋到廁所尻槍

離職金融男闖辦公室　拿女同事高跟鞋到廁所尻槍

鬼父性侵女兒　判刑6年10月

鬼父性侵女兒　判刑6年10月

北韓「女帝登基」？金正恩牽女兒是亮相接班人

北韓「女帝登基」？金正恩牽女兒是亮相接班人

關鍵字：

遺棄屍體榮總士林地院女兒

讀者迴響

熱門新聞

大S千萬床墊被送回S Hotel！飯店證實

張蘭怒控大小S天天吸毒！「讓法庭拉她們去驗血」

大S動怒了！臉書「1句話」警告汪小菲

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

快訊／汪小菲發聲「要燒毀床墊」！

即／台南市議員候選人宣傳車事故　女騎士傷重不治亡

熊熊驚爆「女藝人接S當傳播妹」

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

「壯男宰殺大S床墊」畫面曝光　網看傻：一路好走

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

鳳梨崩潰嗆梅西！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

具俊曄IG慘遭「4語言」出征！

阿根廷爆冷敗給沙國　他500萬秒飛了

即／北市信義區傳墜樓　男摔人行道身亡

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

更多

最夯影音

更多
張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光
頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面