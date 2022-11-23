父病逝放榮總太平間10年！　貧女淚灑法庭...承諾籌錢領回遺體

▲台北市連姓女子明知父親病逝榮總，竟拒絕領回遺體，更一放就是10年 。（圖／記者宋良義攝）

記者黃宥寧／台北報導

鼻酸！北市張姓老翁於2012年榮總醫院病逝，連姓女兒經多次通知，仍將父親遺體棄置醫院太平間至今，拒領回辦後事，院方感到棘手，並提出解決方案，均遭連女拒絕，榮總只好提告。連女被依遺棄屍體罪起訴，（今）23日法院首開庭，連女淚灑法庭，向法官說「我希望父母（葬）同穴，這是我的責任」並允諾會將父親遺體領回。

法院23日首次開庭，大女兒連女（47歲）難過說，父親過世前都是她揹醫療債務，妹妹等家人相繼生病，無收入已喘不過氣，父親2012年5月3日病逝後，當時經濟陷入困頓，才將父親放置醫院太平間。

她接著哽咽解釋：「北榮請我樹葬，但我希望父母同穴（土葬放在一起）」也不希望給外面的人幫忙，畢竟這是身為女兒責任，才會想盡全力去做，也不希望得癌症的家人們又因父親後事，過著懸崖般的日子。」

連女強調：「我有認真在進行（指籌錢），預計12月20日就可以領回父親遺體」，法官則問連女胞妹有無意見，連姓胞妹則說「我白內障，能力真的不夠，其他家人也沒工作，我姊會處理」。

最後，連女流淚說「兄弟姊妹很困難，我不忍心再把責任丟給他們，否則他們真的會永無翻身」，法官則嘆口氣對她說「我母親過世也是火葬...時空背景不一樣，要量力而為」。全案諭知12月28日續行準備程序。

病逝的張姓老翁育有4名女兒，老翁於2012年5月3日因病去世，院方多次通知連姓大女兒將遺體領回，卻一直沒有下文，並放在太平間，一放就是10年。期間，連女以各式理由延期，甚至沒到醫院關心或過問父親遺體存放狀況，更沒有祭拜，因此遭市政府提告。

連女（47歲）警詢、偵查時表示，當時父親去世有向其他3名妹妹表示「父親後事我處理就好」，並且坦承拒絕接受院方提出的解決方案；她的妹妹們偵查時也表示，大姊說會將父親後事處理好，因此沒介入，而3個妹妹先前已獲不起訴處分。

檢方根據榮總催告、連女手寫回信等，依刑法第247條第1項之遺棄屍體罪將她起訴，並建請法院加重其刑。