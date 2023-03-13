主播宮鬥調解失敗！她放「保身符」仍失效...下回勘驗霸凌影片

▲TVBS新聞台3名主播聯手霸凌另名主播，其中張姓前主播遭解僱並提起民事訴訟，由於雙方調解失敗全案進入審理程序。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

TVBS新聞台驚傳3名女主播聯合霸凌另名女主播，3名「加害」主播遭公司懲處後，當中張姓女主播因缺勤長達數月，被公司記9支大過解雇，張不服提民事訴訟，要求回復播報組主播職位等，上回開庭勞動專庭法官勸雙方調解但破局，13日再開庭進行言詞辯論，雙方就「解僱合法調查」有爭點，法官宣示下回開庭勘驗「申訴人遭霸凌」影片。

去年TVBS新聞台爆出古姓主播遭同台3位主播霸凌，據悉游姓主播因認錯繼續留任，黃姓主播被調往別組，張姓主播後遭解僱。

然而，48歲前主播張靖玲去年2月24日收到「職務行為改善通知」，5月3日接到人事調動，從主播轉為資深文字記者，5月24日聲請勞資爭議，6月、7月共做3次調解均未達成共識，8月17日張女就「職務不法侵害事由」提出申訴，9月13日遭公司懲處9大過解雇，而未簽下「職場行為改善通知書」是因沒有「做」（指霸凌）因此拒簽名，但公司卻認她拒絕配合，因此予以解雇，女主播們霸凌事件，也從檯面下正式搬上法庭。

開庭一開始，法官就問「調解時提到的調職原因只有講到輪調，未提到懲罰性調職」；電視台律師回，對外都代稱業務跟經營上考量做處分，但調動主要原因是張女職場上不法侵害，並基於勞動基準法第10條之1去處分。

張女律師駁，對調職是懲戒性調動沒爭議，但當初事實並沒有調查清楚，甚至調查處分時也沒有勞動代表陳述意見，因此認調動違法，更斥TVBS新聞台是大公司，不能因此就調動，同時指出T台所述影片，非全是張女所做，卻被指控全是張女所做，因此希望能看會議調動紀錄，而至今未收到，希望能將游姓主播調查列為爭點。

電視台律師則說，張女從2021年10月13日至同月27日對古姓同仁侵害，而游姓同仁是吹哨者，對張女所做行為都有舉證，因此公司只有對古姓同仁侵害做調查，沒認定張女對游女有職場上不法侵害，而當時也就證據一部分做認定，至於具體侵害時段另具狀補充。

張女律師說，電視台事後提出游姓同仁申訴，張女訴訟前都不知悉，而游、張過往甚為友好，游提出資料目的就是想佐證張女很惡劣，電視台律師砲火猛烈回「調動處分從沒依據游女的申訴而做」，全是張女對古女的侵害，是基於勞基法為綜合考量。

法官問，「依調查報告，原告是態度不配合？」電視台律師回「是，所謂不配合是張女種種行為是電視台認為是荒誕陳述」，2021年10月張主張將古女電腦關機是配合電視台節能政策，但張女是按強制關機，並不是正常關機，古女有拍照截圖說「不要關她電腦」張女還關，若是節能怎沒有其他同仁電腦或電源被關，另張女有表示張貼符咒令她害怕，該符咒僅是保身符，是同仁個人信仰，也無法證明是古女所貼，因此認定都是張的辯解。

由於雙方對調查報告有爭點，法官當庭宣示，改訂5月18日上午當庭勘驗有關申訴人2部「職場不法侵害」影片，勘驗後再請雙方表示意見。