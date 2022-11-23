愛車上關鍵1物！抓包夫出軌嘿咻30次　小三：你過短

▲轎車擋風玻璃上的文件成為關鍵證物。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

台中市一名人妻發現丈夫的轎車擋風玻璃上，夾了不明文件，一打開驚見竟是丈夫和許姓同事的情書，兩人還互傳訊息「要讓大家知道你過短」、「謝謝妳今晚『下麵』給我吃」，因此向小三求償45萬元。人夫則坦承，和許女發生2、30次性行為。法官判許女得賠7.5萬元。

判決指出，人妻控訴，許女明知丈夫有配偶，竟於2017年1月起至2018年4月27日止，互相傳送曖昧簡訊、一同出遊，甚至發生數次性關係，使她精神上受有痛苦，因此提告求償。

2019年9月27日，許女將與人夫往來文件內容剪貼影印後，夾於對方停在家中門前的自小客車擋風玻璃上。許女則否認與人夫有發生關係，且認為原告早知他們有「超友誼往來」，卻遲至2021年6月才提告，超過侵權行為損害賠償請求權的消滅時效。

人夫則坦承，2017年1月至2019年5月，和許女有斷斷續續交往，互有身體碰觸、牽手、接吻及性行為；2017年3月至9月及2018年2至3月，有發生過性行為20至30次。

法官勘驗雙方訊息，許女對人夫說，「喜歡搞東搞西的人是你，要讓大家知道你過短，我也樂見，只要有人問我一定不會幫您隱瞞」；人夫回，「哈哈哈，我過短？我有X公分會過短。」人夫還說，「把妳捅出人命」、「我不搞東搞西。我只搞妳（鮑魚）」、「老婆我無時無刻都在想妳，妳知道？想妳的每寸肌膚，尤其是妳的翹臀。」

法官認為，許女所為顯已破壞原告婚姻共同生活圓滿，侵害情節難認非重大，審酌兩造身分、地位，判賠償7.5萬元。全案不得上訴。