　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

FTX破產台人受害！　李貴敏痛批蘇貞昌稱「政府會做事」：自打臉

▲▼立委李貴敏談虛擬貨幣交易所FTX破產。（圖／翻攝自Facebook／李貴敏）

▲立委李貴敏談虛擬貨幣交易所FTX破產。（圖／翻攝自Facebook／李貴敏，下同）

記者詹宜庭／台北報導

全球第2大加密虛擬貨幣交易所FTX破產，全台估約50萬人承受投資損失。國民黨立委李貴敏22日指出，金管會對於相關訊息不僅亳無掌控，還稱FTX交易平台在境外不歸金管會管，質疑行政院長蘇貞昌「不是一直強調政府會做事嗎？怎麼自我打臉呢？」

李貴敏指控，對於FTX破產導致許多國人受害一事，金管會以FTX為境外組織，其無管轄權為由推脫政府責任，質疑「FTX也在日本境外，為什麼日本政府卻可以監管，且讓日本投資人不因而受損或降低損害，但台灣卻不行？蘇貞昌不是一直強調政府會做事嗎？怎麼自我打臉呢？」

李貴敏說明，日本金融廳對國內外的交易所都有監管，且在FTX事件一發生就立刻下停業令並發佈行政處分，才及時停損。反觀國內，新投資工具制度與監管體系尚未完善，加上高報酬帶來的投資高風險，以及台灣投資人以散戶居多，很容易被割韭菜。

因此，李貴敏強調，自己一再提醒行政部門需高度注意新興金融商品、虛擬資產及相關交易問題，甚至在今年4月1日總質詢時，拜託蘇貞昌盡快確定虛擬貨幣、NFT等虛擬資產的主管機關處理相關事宜，而蘇貞昌當天也承諾最遲今年5月1日就會確定，如今卻遲延大半年，虛擬資產主管機關毫無規劃，實在讓人搖頭。

李貴敏認為，蘇貞昌若在她提醒之初就能廣納建言，及早針對虛擬貨幣等資產交易設立主管機關，訂定相關法規，而不凡事政治掛帥的話，早就能協助百姓渡過FTX的災難，台灣又何苦成為FTX事件的重災區之一？

李貴敏痛批，既然政府各部會都認為虛擬貨幣並非貨幣，而為特定的投資管道，當然有監管的必要，並維護人民的財產權，「但看到政府對投資人保護，及加密貨幣對於金融市場之影響與監理始終不聞不問，這種跟不上國際腳步、與世隔絕、有問題就全推給民眾的消極態度，著實令人失望。」

針對虛擬貨幣交易所FTX破產，全台估約50萬人承受投資損失，財政部長蘇建榮本月14日表示，個人如果有列報所得就可以提報，個人有申報財產交易所得，有提列投資損失就可以扣抵，企業也是一樣。這些損失可以在明年5月申報財產交易所得時，提列投資損失並進行扣抵。

另外，金管會主委黃天牧也解釋，FTX交易所倒閉成因並不像雷曼兄弟風暴，反而更像是做會計假帳的「安隆案」，是公司內部會計問題，商品不是金管會的金融機構推出的，且都有提醒過投資人這是高風險產品。因此，黃天牧強調，若遇投資詐期損失可能無法像證券投資受到保障。

▲▼立委李貴敏談虛擬貨幣交易所FTX破產。（圖／翻攝自Facebook／李貴敏）

►爽玩韓國5天12900元！體驗滑雪、愛寶樂園通通有

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
賈永婕還原合照魔獸現場　認「有看他褲子」
早餐無限吃！3.2折「爽住飯店3天2夜」　加碼免費玩樂園
快訊／世界盃最後一舞！梅西首戰就進球12碼罰進　阿根廷1比0
鋒面要來了！　雨彈連轟到這天
張蘭親自公開「罵S媽語音檔」！　斥S家演戲
重機男追撞計程車慘死　家屬淚求道歉！司機聲明：我是被撞的
丹堤咖啡要再關7間店！　八方雲集曝下一步
「世紀病毒」致死率5成！　疾管署曝1招防侵台

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

7度蟬聯！　中信銀再獲前十大國際品牌肯定

就是不讓你投？　趙少康：民進黨垃圾奧步不讓百萬人投票

青年發展科長轉戰鄉長　嚴珮瑜政見發展嘉義新核心

藍營指控利用賭盤影響選情「鄭文燦不忍了」　市府新聞處長提告

文宣品發完！正妹市議員「唱歌拜票」　粉絲大讚好聽：耳朵懷孕

FTX破產台人受害！　藍委痛批蘇貞昌稱「政府會做事」：自打臉

北市5選區／吳伯雄摔傷頭「現身替兒催票」、劉耀仁喊「龍中雙贏」

陳其邁北上基隆助選車隊掃街　蔡適應：雙港連線延續光榮

選前倒數柯志恩愛女助陣　親情牌奏效為高雄選情加溫

全不成立！「S2O潑水音樂祭」消費爭議調解　北市譴責斯邦奈沒誠意

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

造勢晚會「被于美人搶救」　王世堅：選戰最溫暖一句話

百隻羊集體順時針繞圈　連續12天詭異不停打轉

姊妹穿同款上衣測試娃！兒「狂認錯媽」生母心碎

柯賜海晚年淒涼「以車為家」　死因曝...胞姊庭後鞠躬致謝

問敲哪顆球？爸故意唱反調　聽不滿意答案...兒氣到崩潰

7度蟬聯！　中信銀再獲前十大國際品牌肯定

就是不讓你投？　趙少康：民進黨垃圾奧步不讓百萬人投票

青年發展科長轉戰鄉長　嚴珮瑜政見發展嘉義新核心

藍營指控利用賭盤影響選情「鄭文燦不忍了」　市府新聞處長提告

文宣品發完！正妹市議員「唱歌拜票」　粉絲大讚好聽：耳朵懷孕

FTX破產台人受害！　藍委痛批蘇貞昌稱「政府會做事」：自打臉

北市5選區／吳伯雄摔傷頭「現身替兒催票」、劉耀仁喊「龍中雙贏」

陳其邁北上基隆助選車隊掃街　蔡適應：雙港連線延續光榮

選前倒數柯志恩愛女助陣　親情牌奏效為高雄選情加溫

全不成立！「S2O潑水音樂祭」消費爭議調解　北市譴責斯邦奈沒誠意

賈永婕影片還原合照魔獸現場　認「有看他褲子」嘆：忘了重點！

他吃「1超猛食物」三高、體重跟著降！醫大讚5好處：食品界阿斯匹靈

7度蟬聯！　中信銀再獲前十大國際品牌肯定

維也納愛樂和柏林愛樂首席合體 古典音樂瘋狂搖滾

劉冠廷首和女友演戲偷爆料！　孫可芳甜讚：覺得很安心

蜘蛛玩具衝來汪嚇到「皺眉逃走」　躲椅子低頭媽笑：你高加索耶

即將紫爆！桃園12.5萬株仙草花已開6成　農業局：11／27前勿闖入

中信盃黑豹旗／被義峰5局扣倒　鳳中惋惜沒延長戰線

歲末年終慢飛天使「十方感恩列車」快閃表演　赴台電台中區處致謝

卡達世足疑造假！官方數據「場場爆滿」　轉播卻見觀眾席一堆空位

超壞心！主子溫柔摸臉　確定狗狗熟睡後巴掌連擊

政治熱門新聞

副議長余邦彥挺高虹安 國民黨：是否違紀將釐清

陳時中車掃遇「倒讚阿北」嗆聲　陳建仁神回

陳時中競總拍板：北平東路辦選前之夜

黃國昌挺黃珊珊「重創時力選情」　學者點一關鍵：最糟反應

林耕仁後援總會長陣前倒戈　發文挺高虹安

民進黨打不出「拿手招」？　郭正亮嘆：此生看過最低級的選舉

選上也可能解職！　律師：給高虹安三大警訊

九合一激戰區當選門檻一次看！　想搶北市長估要拿52萬6936票

直擊／蔣萬安首場車掃出發！

黃國昌同台柯文哲　前柯幕僚：太陽花偷換成嬰粟花

陳時中遊行湧15萬人「蔣萬安不一定勝選」　徐巧芯爆最終關鍵

「超兇奶奶催票」誠意破表　爆乳候選人：發車囉

「禎」心話大冒險　民進黨選情雪上加霜

確診不能投票遭疑違憲　司法院回應了

更多熱門

相關新聞

如興、中福最快明年4月下市！　4家上市公司遭點名財報遲交

如興、中福最快明年4月下市！　4家上市公司遭點名財報遲交

金管會今（22）日公布上市櫃第3季財報僅4家未如期出具財報，其中，如興和中福已兩本財報遲交，依停止買賣時程來看，這4家最快會在明（112）年4月初下市。

金管會監理的壽險業已成夭壽業？

金管會監理的壽險業已成夭壽業？

發卡金融機構授權客戶個資濫用　國民黨團嗆：金管會還再裝睡？

發卡金融機構授權客戶個資濫用　國民黨團嗆：金管會還再裝睡？

金融業減少對中國曝險年減3390億　銀行業減最多！

金融業減少對中國曝險年減3390億　銀行業減最多！

金控尾牙30人確診　金管會提醒：要遵守CDC防疫指引

金控尾牙30人確診　金管會提醒：要遵守CDC防疫指引

關鍵字：

FTX破產李貴敏黃天牧金管會蘇建榮

讀者迴響

熱門新聞

年營業額3億品牌無預警倒閉！老闆捲款落跑

汪小菲最想奪回的床墊「驚人天價曝光」！

汪小菲深夜爆走「狂開地圖炮」！

大S結婚忍10年傷痛「快溺斃死去」！悲揭汪小菲罪狀

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

公司亮藝人整形明細！3圖暗示蔡徐坤變臉

台YouTuber爆抄襲！英國本尊：難過

汪小菲狠戳大S「具俊曄護妻1反應」被讚爆！

汪小菲剋星出手了！葛斯齊開戰「年底前揭發黑幕」

陸軍上校被中共吸收刺探軍情　竟穿軍服宣誓

獨／育達回來了！兩年內「二度更改校名」　只為了「這個原因」

驚悚畫面曝！台64重機高速撞未開燈轎車　騎士慘死

大S經紀人發聲！控汪小菲「如婚內外遇的事實」

世紀病毒來襲！致命率50%「無疫苗預防」

年收6億「天后闆娘」2女兒房間曝光！

更多

最夯影音

更多
張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」
抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面