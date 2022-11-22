FTX破產台人受害！　藍委痛批蘇貞昌稱「政府會做事」：自打臉

▲立委李貴敏談虛擬貨幣交易所FTX破產。（圖／翻攝自Facebook／李貴敏，下同）

記者詹宜庭／台北報導

全球第2大加密虛擬貨幣交易所FTX破產，全台估約50萬人承受投資損失。國民黨立委李貴敏22日指出，金管會對於相關訊息不僅亳無掌控，還稱FTX交易平台在境外不歸金管會管，質疑行政院長蘇貞昌「不是一直強調政府會做事嗎？怎麼自我打臉呢？」

李貴敏指控，對於FTX破產導致許多國人受害一事，金管會以FTX為境外組織，其無管轄權為由推脫政府責任，質疑「FTX也在日本境外，為什麼日本政府卻可以監管，且讓日本投資人不因而受損或降低損害，但台灣卻不行？蘇貞昌不是一直強調政府會做事嗎？怎麼自我打臉呢？」

李貴敏說明，日本金融廳對國內外的交易所都有監管，且在FTX事件一發生就立刻下停業令並發佈行政處分，才及時停損。反觀國內，新投資工具制度與監管體系尚未完善，加上高報酬帶來的投資高風險，以及台灣投資人以散戶居多，很容易被割韭菜。

因此，李貴敏強調，自己一再提醒行政部門需高度注意新興金融商品、虛擬資產及相關交易問題，甚至在今年4月1日總質詢時，拜託蘇貞昌盡快確定虛擬貨幣、NFT等虛擬資產的主管機關處理相關事宜，而蘇貞昌當天也承諾最遲今年5月1日就會確定，如今卻遲延大半年，虛擬資產主管機關毫無規劃，實在讓人搖頭。

李貴敏認為，蘇貞昌若在她提醒之初就能廣納建言，及早針對虛擬貨幣等資產交易設立主管機關，訂定相關法規，而不凡事政治掛帥的話，早就能協助百姓渡過FTX的災難，台灣又何苦成為FTX事件的重災區之一？

李貴敏痛批，既然政府各部會都認為虛擬貨幣並非貨幣，而為特定的投資管道，當然有監管的必要，並維護人民的財產權，「但看到政府對投資人保護，及加密貨幣對於金融市場之影響與監理始終不聞不問，這種跟不上國際腳步、與世隔絕、有問題就全推給民眾的消極態度，著實令人失望。」

針對虛擬貨幣交易所FTX破產，全台估約50萬人承受投資損失，財政部長蘇建榮本月14日表示，個人如果有列報所得就可以提報，個人有申報財產交易所得，有提列投資損失就可以扣抵，企業也是一樣。這些損失可以在明年5月申報財產交易所得時，提列投資損失並進行扣抵。

另外，金管會主委黃天牧也解釋，FTX交易所倒閉成因並不像雷曼兄弟風暴，反而更像是做會計假帳的「安隆案」，是公司內部會計問題，商品不是金管會的金融機構推出的，且都有提醒過投資人這是高風險產品。因此，黃天牧強調，若遇投資詐期損失可能無法像證券投資受到保障。