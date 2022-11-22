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驚悚畫面曝！台64重機高速撞未開燈多元計程車　騎士噴飛慘死

▲▼紀男騎重機撞上未開大燈的多元計程車車尾，送醫不治。（圖／民眾提供）

▲紀男騎重機撞上未開大燈的多元計程車車尾，重機騰空飛起。（圖／民眾提供）

記者游宗樺／新北報導

新北市中和區21日晚間10時許，一輛多元計程車未開大燈行經台64快速道路，被一輛價值高達50萬元的紅牌重機追撞。重機騎士當場噴飛倒地，失去生命跡象，送醫急救仍傷重不治；而計程車駕駛及乘客2人則輕傷送醫。警方到場進行交管，並在現場拍照採證，確切事故原因有待調查釐清。

▲▼紀男騎重機撞上未開大燈的多元計程車車尾，送醫不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼紀男騎重機撞上未開大燈的多元計程車車尾，送醫不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼紀男騎重機撞上未開大燈的多元計程車車尾，送醫不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲多元計程車車尾變形，重機則嚴重受損。（圖／記者游宗樺翻攝）

據了解，紀姓男子（27歲）事發時騎乘要價約50.9萬元的Aprilia RS 660重機，行經台64快速道路往板橋方向25.7公里處，高速追撞前方一輛未開大燈的多元計程車，重機撞擊後騰空飛起，紀男噴飛倒地失去生命跡象，而計程車車尾嚴重變形，陳姓駕駛（37歲）及劉姓乘客（46歲）多處擦挫傷。

從後方的行車記錄器畫面可看出，陳男駕駛的深色轎車車尾燈未亮起，僅車尾底部的2片反光板亮起微弱紅光。紀男騎重機撞上前，疑似視線昏暗加上未有車尾燈警示，未煞車直接高速撞上，撞擊力道猛烈，重機騰空約1層樓高度後重摔路面，現場揚起大片白煙，紀男倒地無動靜，地面滿佈車體碎片。

▲▼紀男騎重機撞上未開大燈的多元計程車車尾，送醫不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼紀男騎重機撞上未開大燈的多元計程車車尾，送醫不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲紀男倒地送醫不治。（圖／民眾提供）

警消晚間10時57分獲報，派員到場發現紀男已無呼吸心跳，緊急替他CPR並將他送往雙和醫院急救，最後仍因傷重不治，而陳男、劉男送醫救治暫無大礙。警方經酒測，排除陳男酒駕，紀男酒測值有待抽血檢驗，確切事故原因有待調查釐清。由於陳男駕車未開車燈，警方將依《道路交通管理處罰條例》第42條，對其裁處1200至3600元罰鍰。

▲▼紀男騎重機撞上未開大燈的多元計程車車尾，送醫不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲警方在現場拍照採證。（圖／記者游宗樺翻攝）

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