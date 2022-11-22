春風打造SILLACE大飯店！邀你入住體驗三層衛生紙「極致蓬鬆感」　登錄發票再抽萬元機票

▲「春風SILLACE頂級厚手三層絲柔抽取式衛生紙」，用輕柔細緻的頂級紙質寵愛忙碌的你。（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

現代人忙碌生活、壓力大，身心都極需放鬆，發現自己愈來愈在意細節，挑選生活用品也很在意東西質感好不好、需求有沒有被了解，總想著休假時要去五星級飯店休憩放鬆，就是想用高品質的生活犒賞自己，從生活中細細品味那股貼心、暖心，這些細微的心聲春風都了解，新推出增加厚度、質地韌度的「春風SILLACE頂級厚手三層絲柔抽取式衛生紙」，用細緻的頂級紙質寵愛忙碌的你，邀請重視生活質感的你一起來體驗「極致蓬鬆感」，入住LINE「虛擬大飯店」還可抽LINE POINTS！

▲春風SILLACE衛生紙抽出來用的第一張就能感覺到「厚度、質感」摸起來不一樣。

在意生活品質的你，也很重視衛生紙的「質感」，摸起來要有點厚、接觸肌膚要柔，每次使用都要有「很可靠」的感覺才行，全新的「春風SILLACE頂級厚手三層絲柔抽取式衛生紙」，從抽出來用的第一張就能感覺到「厚度、質感」摸起來不一樣，柔軟中又帶著強韌質感，遇到狀況一張就能解決，就像是堅強的後援般存在！

▲春風SILLACE衛生紙不但更柔更軟厚度也提升，陪你呵護自己與家人。

「春風SILLACE頂級厚手三層絲柔抽取式衛生紙」，就像在五星級飯店會有的蓬鬆舒適枕頭，不但更柔更軟、厚度也紮實提升，每張衛生紙的厚度更厚吸水性也提升，就像撐著疲倦身心的大床彈性厚實，頂級紙漿中融合獨特結構設計，每次靠近就像絲綢碰觸一般柔軟滑順，就像頂級飯店中的頂級浴袍寵愛肌膚，精心打造的五星蓬鬆舒適三層體驗，陪你呵護自己與家人。

▲春風SILLACE衛生紙每張衛生紙的厚度更厚吸水性也提升。

「春風SILLACE頂級厚手三層絲柔抽取式衛生紙」蓬鬆厚度可帶來更舒適的使用感受，特殊的結構紙漿設計，丟馬桶遇水可快速分散，「厚、鬆、軟的恰到好處」。新品上市要帶消費者一起入住「SILLACE大飯店」，11/22～2023/1/9在LINE打造一間虛擬大飯店，帶你「導覽」五星級的紙質並依照需求選擇鑰匙入住，不同的選擇推開房間大門會有驚喜，是熱水泡泡的頂級浴室？還是充滿貓的吸貓房？還是一頓頂級牛排餐等著你？讓你的每個選擇都充滿期待，參與線上飯店互動小遊戲者，可抽LINE POINTS 50點50名或 1箱新品10名，購買新品的民眾登錄發票還有機會抽中萬元機票、頂級料理餐券，快來入住感受尊榮！

▲春風SILLACE衛生紙新品上市，也可參加春風全品項發票登錄活動「春風貓陪你好好生活」。

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