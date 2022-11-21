媽媽、繼母輕生亡　「曾讓我覺得自己不該出生」

▲母親與繼母相繼自殺，走出傷痛不易，朱妍安深知陪伴的重要，因此創辦隙光精神，希望自己能為遺族們撐一把傘，走過悲傷的雨季。



圖文／鏡週刊

31歲的朱妍安，剛帶完一場自殺者遺族的團體活動，參加者有同學自殺、妹妹自殺、好朋友自殺、父母自殺，都是經歷過自殺事件1年以上的遺族，這次特別到台東的一間民宿進行3天2夜的談話，「我們給他們足夠的時間說，也讓他們學習聽別人的故事，說跟聽的過程中，他們會找到共鳴，『你講的感覺我也經歷過』，產生一種連結，這個連結會讓他知道自己不是那麼孤單地在面對這件事情，讓他心裡面自己長出一股力量，然後回去面對生活。」

朱妍安，31歲，新北市淡水區，隙光精神創辦人

自殺者遺族面對的困境，往往也只有遺族能懂。朱妍安的母親與繼母7年前相繼自殺離世。4年前，她創辦隙光精神，一個為自殺者遺族提供諮詢服務的社團，每2個月舉辦一次聚會活動，不定期關懷探訪、電話聯絡。

母喪第一年 陷解離狀態

母親燒炭自殺後的第一個忌日，朱妍安說，那是最可怕的時刻，當時她感覺所有事情都重新發生一遍。

▼母親自殺後，自我怪罪造成朱妍安自我認同的價值崩毀，曾經有一段時間不敢照鏡子。



7年前，母親失聯1星期，她帶著4歲孩子去母親租屋處探望，進了門，媽媽不在自己的房間，而是另一個房間。房門緊鎖，貼著一張紙條，「寫的內容是叫我打電話報警，電腦桌上有要留給我的話（遺書），門縫塞毛巾，我手腳都在發抖。」她不敢進門看，也不敢看遺書。警察來了，破門，確定是燒炭自殺，問她要不要看母親？她不敢看。「我的孩子還在旁邊一直喊：『阿嬤，妳在哪裡。』那個畫面很衝擊，氣氛很尷尬，大家都知道發生什麼事，只有小孩不知道。」

母親自殺的第一年，她陷入一種「很解離的狀態」。她在安置機構當生活輔導員，陪伴遭家暴、性侵的孩子，「我感受不到任何情緒，感受不到難過、生氣，我可以正常工作，可是我的同事都會說我看起來沒有靈魂，我能做的就是把生活弄好，沒辦法有什麼感覺，只能過該過的生活。」

失眠又酗酒 覺得被遺棄

第二年，她陷入極大的痛苦，開始失眠，做惡夢，並且酗酒，試著逃離這個痛苦。小時候父母離婚，父親再婚，她總是在親戚之間被丟來丟去；15歲開始叛逆的她，自己在外租屋工作；17歲更是跟所有家人斷絕聯絡，當酒店小姐；20歲未婚懷孕、前夫販毒被抓，她到淡水與姑姑同住，回歸單純環境，當個好好養孩子、正常生活的單親媽媽。然而母親的自殺，讓成長過程總是有遺棄感的她，再度覺得自己被遺棄了。

母親自殺前，曾經跟她約好，要一起開一間小吃店，祖孫3代一起生活，有一陣子，她看到路邊賣臭豆腐的母女，「會陷入一種黑暗裡面，覺得走不出來，定在那裡，那種狀態像是大腦被侵犯，沒辦法控制，讓你去到某一段回憶跟遺憾，產生很多複雜的情緒，你沒辦法從裡面出來。」

▼每年母親忌日，朱妍安會為自己安排休假，在這天好好想念母親。



母親的遺書裡交代自殺原因，是不堪心臟病、糖尿病折磨。「她覺得她沒有辦法再承受，再來，她覺得我跟很叛逆的時期已經不一樣了，我已經長大成熟了，所以她可以放心地離開。」朱妍安說：「這對我來說，是一個謊言。所以我不應該長大嗎？是不是我不要長大，妳就會留下來？病痛，為什麼不講呢？我們可以一起去看醫師。我覺得遺書裡都是藉口。」

她開始想，是不是因為自己不成熟？是不是因為媽媽覺得她沒有能力？是不是因為媽媽覺得她沒有辦法照顧孩子的同時也照顧媽媽？是不是因為自己跟媽媽借錢沒還？

試著找原因 尋療傷解方

她也試著怪罪，認為是其他原因造成母親自殺。「怪罪我媽媽那時的男朋友，怪罪我爸爸，怪罪我媽媽以前的家庭，我把每個跟我媽媽有關係的人都怪罪一次，最後沒有東西可以怪罪，就開始怪罪我自己，如果我多做一點什麼，媽媽是不是就會留下來？」這讓她自我價值崩毀，有很長的一段時間，她不敢照鏡子，覺得自己長得醜，覺得自己出生在這世界，是一個錯誤。

許多自殺者遺族，往往在這些困惑、疑問、怪罪中徘徊多年。「你會一直想到新的事情、新的回憶，你會找到她跟別人互動的新的證據，那她會不會是因為這個人自殺？當有新的東西出來，就重新開始一個新的流程，我覺得是一個很痛苦、很漫長的過程。」而答案一變再變，畢竟自殺者為什麼選擇自殺？自殺的當下又是什麼狀態？只有自殺者自己知道。

▼朱妍安與母親的合照。



許多自殺原因往往以病症做解釋，例如憂鬱症、躁鬱症等精神疾病。朱妍安的繼母即是在精神病院出院後自殺。朱妍安認為，對遺族來說，精神疾病不會成為自殺者為什麼會自殺的答案。「只能說服自己接受。」這也帶來一個問題：有些遺族因此不信任諮商師跟心理醫師。「某一方面他們會覺得：已經看了10年的心理醫師了，為什麼會自殺？最後大家會覺得看心理醫師沒有用，看諮商師也沒有用。」

「找為什麼自殺的原因，其實是在找一個對外的說法。」朱妍安說，她曾經以為自己把母親自殺這件事切開來，擱置不理，就可以回到正常生活，但最後發現不可能。她認為，自殺者遺族最後要探究的，是自己與自殺者之間的關係。

「所以最後的問題，是你為什麼離開我？而不是你為什麼自殺？」想清楚這點，她才發現自己想找答案的原因來自於：「我覺得我被遺棄了。所以我從這個過程中去療傷，去發掘我需要什麼，我發現我很需要關係。媽媽不在了，但我身邊還是有很多關係，雖然不能代替媽媽，但都有某種程度的重要性。」明白自己的匱乏之後，探尋媽媽為什麼自殺的原因，就沒有這麼重要了。

重建價值觀 不怪罪自己

感覺被遺棄的同時，她也感覺母親是愛她的。「我媽媽在別的房間過世、把門鎖起來、事先貼紙條，都是在保護我跟孩子，讓我不用看到那個場景，我知道她的離開不是為了要傷害我，雖然我花了很多年去面對這些事情。」

這幾年，每逢母親的忌日，她會讓自己放一天假，「忌日取名為心想日，讓心裡好好想念的日子，我會去各處跟我媽媽有關係的地方，可能是我們曾經一起住的地方，我一個人旅遊，跟這個忌日、自殺事件、我的想念在一起。」

母親自殺後的第七年，她重新建立自己的價值觀，現在終於可以沒有恐懼感地度過，也可以不怪罪自己了。「我已經有辦法看著我媽媽的照片說：『我覺得妳自殺的這個行為很不好，這樣真的不行，以後不要再這樣做了。』」說完這句，朱妍安調皮地笑了一下。

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