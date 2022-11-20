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侯友宜被問到「恩恩」…秒轉頭走人！　恩恩爸：我真的心死

▲▼恩恩爸。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）

▲恩恩爸得知侯友宜轉頭離開後，表示「我真的心死」。（圖／翻攝自恩恩爸臉書）

文／中央社

（中央社記者王鴻國、黃旭昇新北20日電）「恩恩」的父親今天在臉書貼出國民黨新北市長候選人侯友宜昨日被媒體問到「恩恩」就轉頭離開的報導，他說「我真的心死，我想侯市長已打算永遠不理會我的聲音了」。

對此，侯友宜上午在土城區拜票，他接受媒體採訪時表示，理解家屬的心情，他要好好地論述政見，好好地做事。

民進黨新北市長候選人林佳龍上午在新莊區進行車隊掃街，他接受媒體採訪時指出，努力勝選要給「恩恩」案真相，討回公道。

新北市2歲男童「恩恩」確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後離世，「恩恩」的父親質疑遭延誤就醫，積極追查「消失81分鐘」真相，引發社會關切。

「恩恩」的父親上午在臉書（Facebook）貼出侯友宜昨日接受媒體採訪時聽到「恩恩」就轉頭離開的報導，他貼文表示，「我真的心死，我想侯市長已打算永遠不理會我的聲音了」。

「恩恩」的父親指出，想到這裡，他覺得應該要公開感謝，這一路上協助、替他們講話的人。

「恩恩」的父親列舉6名民進黨新北市議員候選人，他說，「我非常希望關心恩恩以及我們家的朋友，也去行使投票權，投給這些人。我雖然無法僅用我自己手中的一票撼動已經決定完全不聽我說話的人，但我希望願意為了真相站出來的人可以獲得更多的力量」。

他指出，「他們給我們的關心，沒有一次是來跟我要爆料或是鼓吹我提告，反而是一次又一次提供我協助、資訊，並且尊重我和我太太的選擇和想法」。

他表示，「當侯先生選擇跟人民站在對立面的時候，至少我可以信賴這些人會跟我們一直站在一起。我不曉得我這條追真相的路還要走多久？但我一定會去履行我的投票權。我能做的是，把我這一票投給願意挺身而出，一直替恩恩說話的人！希望你們也能一起支持這些為恩恩說話的人」。

侯友宜上午在土城區延吉市場掃街拜票，他接受媒體聯訪時對此說，「理解家屬的心情」，他要好好地論述政見，好好地做事。至於其他候選人的選舉方式，都予以尊重。

林佳龍上午在新莊區進行車隊掃街，行前接受媒體聯訪被問到對於「恩恩」父親貼文的看法時指出，當侯友宜說可以理解家屬心情，當事人都是感到悲憤，「恩恩」父親的貼文，對於侯友宜受訪時轉頭離開畫面表示「心死」，此事已7個月了，給個真相有這麼難嗎？

林佳龍表示，「恩恩」的父親心情，全國人都看在眼裡，也展現侯友宜的冷酷無情，他希望能幫「恩恩」做1件事，就是追查真相討回公道。

他說，侯友宜受訪聽到「恩恩」案掉頭就走的肢體語言，讓很多人感覺心痛，他會更努力贏得選舉，也呼籲請選民用選票給「恩恩」案有真相的機會，也讓侯友宜不再有行政專斷的威權心態。

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