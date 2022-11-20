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桃園市增加7處易肇事路口多功能科技執法　12月1日啟用執法

▲桃園市12月將增加7個路口多功能科技執法。（圖／桃園市政府警察局提供）

▲桃園市12月1起將增加7個路口多功能科技執法。（圖／桃園市政府警察局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市獲行政院專案補助建置多功能科技執法，經評估擇定「轄區易肇事路口」及「駕駛人易違規且高事故比例之路口」評估建置，7處執法地點預計將於12月1日正式啟用。

▲各路口分別可以偵測2到4種不等的違規項目。（圖／桃園市政府警察局提供）

▲各路口分別可以偵測2到4種不等的違規項目。（圖／桃園市政府警察局提供）

行政院專案核定新臺幣2,380萬元補助桃園市建置7處路口多功能科技執法地點為「中壢區中華路二段與中園路口」、「大園區中正東路三段與青昇路口」、「楊梅區中山北路二段與裕成路口」、「龜山區萬壽路二段與振興路口」、「蘆竹區中正路與忠孝東路口」、「平鎮區中豐路南勢一段與中豐路一段342巷口」、「八德區福德一路與和強路口、福德一路與國道2號西向匝道入口」，均已完成建置驗收，目前為設備測試及宣導期。

▲▼可以偵測包括超速闖紅燈、機車未兩段式左轉、在多車道左、右轉未先駛入內外車道、未依標誌標線號誌指示行駛等違規行為。（圖／桃園市政府警察局提供）

▲▼可以偵測包括超速闖紅燈、機車未兩段式左轉、在多車道左、右轉未先駛入內外車道、未依標誌標線號誌指示行駛等違規行為。（圖／桃園市政府警察局提供）

▲▼可以偵測包括超速闖紅燈、機車未兩段式左轉、在多車道左、右轉未先駛入內外車道、未依標誌標線號誌指示行駛等違規行為。（圖／桃園市政府警察局提供）

桃園市政府警察局表示，各路口分別可以偵測包括超速闖紅燈、機車未兩段式左轉、在多車道左、右轉未先駛入內外車道、未依標誌標線號誌指示行駛、機車行駛禁行機車道、直行車佔用轉彎專用車道等違規行為計7處22項功能加強科技執法取締，增設交通科技執法設備於易肇事路口，希望藉由科技執法能提升民眾遵守交通規則觀念，降低本市各類交通事故發生。

桃園市政府警察局指出，將持續向中央爭取補助與自籌經費增建科技執法，滾動式評估實施成效，另亦呼籲用路人務必遵守交通規則，勿貪圖方便使自身陷入危險或危害其他用路人交通安全，警方將嚴正執法、消弭駕駛人僥倖心態，以保護市民生命財產安全。

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